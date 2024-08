На 4 август почитаме неомъжените работещи жени

4 август е Ден на неомъжената работеща жена, ден за отбелязване на важната роля, която играят самотните работещи жени в обществото, пише ndt1.eu.

Като цяло приносът на жените в икономическата и социалната сфера е трудно да се надцени. И ако една жена напълно се посвети на работата, забравяйки за личния си живот, тогава тя се превръща в нещо като „черна овца“ дори в най-напредналите страни.



Днес светът все още не е свободен от вековни стереотипи, особено по отношение на жените. В някои общности все още се смята, че „мястото на жената е у дома“ и тя трябва да „работи“ преди всичко, за да създаде семейство. Затова онези, които се стремят да разчупят тези стереотипи, да се самообразоват, да градят кариера, понякога срещат неразбиране и предубедено отношение на работното място и в обществото.



Но всички хора са различни, със своите интереси, мечти и таланти. Днес жените не трябва да се омъжват и да бъдат домакини, за да докажат своята стойност и стойност. Успешните бизнес жени, жените, които са постигнали успех, висоти и постижения в различни професионални области, тези, които самостоятелно преминават през живота, изграждат кариера, носят полза на обществото, докато се наслаждават на всеки ден и носят своята положителна енергия на другите, заслужават не по-малко уважение от любящите съпруги и грижовни майки. Те допринасят за работата и обществото наравно с мъжете.



Ето защо е създаден днешният неофициален празник, иницииран от американката Барбара Пейн през 2006 г., основател на партньорска мрежа от такива самотни работещи жени. Оттогава той се чества ежегодно и има за цел да привлече вниманието на околните към правото на всяка жена самостоятелно да избира своя път в живота.



Също така днешната дата е насочена към изкореняване на синглизма (на английски: singlism – стигматизиране на самотни хора). Нежененето включва негативни стереотипи и дискриминация срещу несемейните хора. Терминът е използван за първи път от професора по социална психология Бела ДеПауло в нейната книга от 2006 г. „Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After“. Бела ДеПауло изучава синглизма от няколко години и се бори терминът да бъде включен в официалните речници.