Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит е изписан от болницата, чака го дълго възстановяване

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит Пакс се възстановява.

Днес, след като 20-годишният младеж беше хоспитализиран след инцидент с електрически велосипед в Лос Анджелис, той беше изписан от интензивното отделение, съобщава източник за PEOPLE.

"Пакс е изписан от интензивното отделение. Той е претърпял тежка травма и сега започва дългия път на възстановяване и физиотерапия," казва източникът.

Източникът допълва, че Пакс и майка му — която е била до него през цялото време в болницата — "са изключително благодарни за бързите и животоспасяващи действия на лекарите, както и за изключителните медицински грижи."

49-годишната Джоли продължава да е със сина си, отбелязва източникът, както и братята и сестрите му, които "са го посещавали и са му помагали," казва вътрешният източник. "Всички те са много близки."

