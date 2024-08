Рапърът Нели е арестуван за притежание на наркотици (СНИМКА)

Рапърът Нели е бил арестуван рано сутринта в сряда в Мериленд Хайтс, потвърди пред Variety говорител на магистралния патрул на щата Мисури.

Нели, чието истинско име е Корнел И. Хейнс-младши, напускал казино Холивуд в Мериленд Хайтс близо до Сейнт Луис около 4:45 сутринта в сряда, когато бил спрян за проверка на самоличността от комисията по игрите в Мисури. Впоследствие той е бил арестуван за предишна заповед за арест за невъзможност да получи автомобилна застраховка.

Rapper Nelly was arrested in St. Louis on August 7, 2024, for possessing four ecstasy pills and driving without insurance. In 2023, fans on the Juicy Fest tour accused the rapper of performing under the influence of drugs. pic.twitter.com/4XC5Rku5jw