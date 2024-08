Арми Хамър е разорен след скандала за канибализъм, принуден е да продаде любимия си джип (ВИДЕО)

Арми Хамър продава любимия си джип, след като скандалът за канибализъм доведе до края на кариерата му.

“Откакто се върнах в Лос Анджелис, съм сложил бензин за 500 долара в джипа и не мога да си го позволя повече"- каза актьорът във видеоклип в Инстаграм, който сподели във вторник. “Не мога да си позволя повече бензин"”

“Но знаете ли какво? Всичко е наред”, продължи той. “Имам нова кола. Тя е малка. Хибридна е. Вероятно ще зареждам по 10 долара на месец."

Хамър, който днес навършва 38 години, сподели също така защо му е толкова трудно да се раздели с джипа си.

“Купих го за себе си през 2017 г. като коледен подарък… и много обичах този джип и бях с него на къмпинг и обиколих цялата страна многократно”, отбеляза той.

Той също така си спомни, че е взел децата си с джипа след раждането им, като отбеляза, че те не биха били щастливи от това, че го е продал.

Хамър има обща дъщеря Харпър, на 9 години, и син Форд, на 7 години, с бившата си съпруга Елизабет Чеймбърс.

