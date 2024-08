Проституция, наркотици, ХИВ: Трудният живот на сестрата на Марая Кери

На 27 август стана ясно, че майката и сестрата на певицата Марая Кери са починали в един и същи ден - 24 август, с разлика от няколко часа. След това в мрежата отново започнаха да се обсъждат подробности за последните години от живота на сестрата на звездата - Алисън, с която Марая е имала лоши отношения.

55-годишната Марая Кери разкрива в изявление за смъртта на близките си, че е прекарала последната седмица до 87-годишната си майка Патриша, но не споменава сестра си, с която не поддържа връзка от 1991 г. 63-годишната Алисън Кери, която е била болна от ХИВ и през целия си живот е била пристрастена към наркотиците, е била в хоспис през последните три седмици. Това съобщи нейният близък приятел и болногледач Дейв Бейкър за американския вестник The Sun.

How Mariah Carey's estranged sister Alison who was diagnosed with HIV in 1990 spent last three weeks before she died in hospice care suffering with 'internal organ problems' but pair never reconciled https://t.co/UECtFMHZdU