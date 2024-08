"Кой уби Даяна": Нов документален сериал търси причината за смъртта ѝ

Ден преди годишнината от смъртта на принцеса Даяна на 31 август, беше обявен нов документален сериал, който ще разгледа автомобилната катастрофа в Париж през 1997 г., сложила край на живота на 36-годишната принцеса.

Поредицата, наречена "Кой уби Даяна?", ще изследва обстоятелствата около смъртта на принцесата на Уелс преди 27 години. Тя ще включва редки, а в някои случаи и първи по рода си интервюта с няколко ключови източника, съобщава Deadlinereported, и ще има за цел да хвърли нова светлина върху случая, който прикова вниманието на света през 1997 г. и го задържа вече близо три десетилетия.

