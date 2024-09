Драмата „Шогун“ спечели рекордните 14 съпътстващи награди „Еми“

Драмата „Шогун“ спечели най-много съпътстващи награди „Еми“ в историята за един сезон на телевизионен сериал - 14, на церемония в неделя вечерта, съобщи АП, цитирана от БТА.

„Мечката“ бе отличен със седем съпътстващи награди „Еми“, включително за най-добра гостуваща актриса в комедиен сериал, която бе връчена на Джейми Лий Къртис.

Съпътстващите „Еми“ (Creative Arts Emmy) са част от наградите „Еми“, които се присъждат за технически постижения в американските телевизионни програми. Обикновено те се връчват на служители зад кулисите, като дизайнери на продукции, декоратори, видеомонтажисти, дизайнери на костюми, оператори, кастинг режисьори и звукорежисьори. Към тях спадат и награди за анимационни програми, реклами и гостуващи актьори.

Водещите цяла вечер повтаряха „Шогун“ в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис във втората вечер от двудневните церемонии за съпътстващите награди „Еми“. Сериалът счупи рекорда от 13 награди, поставен от лимитирания сериал „Джон Адамс“ през 2008 г., още преди да стигне до главната церемония на „Еми“ на 15 септември, когато може да увеличи рекорда си с още пет награди.

„Шогун“, сериалът на „Еф Екс“ за политическите машинации във феодална Япония, спечели всички възможни трофеи, освен два. Той бе отличен за костюми, грим, монтаж, каскади и операторско майсторство, както и съпътстващ приз „Еми“ за най-добър гост-актьор в драматичен сериал за Нестор Карбонел.

При приемането на наградата Карбонел благодари на екипа, след което се учуди колко много от тях са били в публиката.

Къртис беше емоционална на сцената, след като спечели първата си награда „Еми“ 18 месеца след като спечели първия си „Оскар“ за „Всичко навсякъде наведнъж“.

„Аз съм най-щастливото момиче на света“, каза Къртис зад кулисите. Запитана дали би могла да спечели „Грами“ и „Тони“, за да се превърне в ЕГОТ, тя отговори, че това е невъзможно. ЕГОТ е термин за човек, носител на наградите за телевизия - "Еми", музика - "Грами", кино - "Оскар" и театър - "Тони".

Jamie Lee Curtis on getting both her first Oscar and her first #Emmy in the last two years, after winning guest actress for #TheBear pic.twitter.com/xmzOcoEL3c