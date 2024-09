Телескопът "Джеймс Уеб" засне ръба на галактиката ни Млечния път (СНИМКА)

Tелескопът на НАСА “Джеймс Уеб” прекара три години в наблюдение на отдалечени галактики, черни дупки и далечни планети, но последното му откритие идва от малко по-близо до дома.

Екип от астрономи на НАСА наскоро насочи космическия телескоп към покрайнините на нашата собствена галактика Млечен път, за да види някои плътни космически облаци, дом на звездни клъстери, подложени на звездообразуване, информира космическата агенция.

Регионът, който привлече вниманието на изследователите, е наричан "екстремната външна галактика" и това не е преувеличение. Външните части на Млечния път се намират на около 58 000 светлинни години от централния регион на нашата галактика. За сравнение Земята се намира на около 26 000 светлинни години от мястото, известно като галактически център.

Зашеметяващото изображение, заснето от телескопопа „Джеймс Уеб”, показва новообразувани звезди във външната галактика, излъчващи струи материал във всички посоки, разположени на фона на море от галактики и червени облаци от газ.

Показани в безпрецедентна разделителна способност, изображенията на “Уеб” са позволили на учените да проучат по-добре образуването на звезди във външната част на Млечния път, каза в изявление астрономът Нацуко Изуми, който ръководи проучване с най-новите открития.

„Можем да получим много мощни и впечатляващи изображения на тези облаци с “Уеб“, каза Изуми, учен от университета Гифу и Националната астрономическа обсерватория на Япония. „Не очаквах да видя такова активно звездообразуване и впечатляващи струи.“

Изследователите са използвали NIRCam (близка инфрачервена камера) и MIRI (среден инфрачервен инструмент), за да получат уникалната снимка.

Полученото изображение, компилирано от тези секции на външната галактика, изобразява млади протозвезди, които са толкова рано в своята звездна еволюция, че все още събират маса от родителските молекулярни облаци. На изображението се виждат и изтичания на прегрят газ, наречен "плазма", както и мъгляви структури.

