Готвят продължение на "Страстите Христови" на Мел Гибсън, Джим Кавийзъл се завръща в ролята на Исус

"Страстите Христови" ще възкръсне за продължение съвсем скоро.

Блокбъстърът на Мел Гибсън от 2004 г., разказващ за последните 12 часа от живота на Исус Христос, е вторият най-касов филм с рейтинг R в Северна Америка за всички времена след като постижението беше отмъкнато от "Дедпул и Върколака" тази година, а сега продължението изглежда по-близо от всякога до осъществяване.

Джим Кавийзъл ще се завърне в ролята на Исус във "Възкресение", чието заглавие е условно, а снимките ще започнат в началото на 2025 г.

През годините Мел Гибсън е говорил само бегло за дългоочакваното продължение, като през 2016 г. каза на Стивън Колбърт: "Това е нещо повече от събитието [което се споменава в заглавието], това е невероятно събитие... И да го подкрепим с нещата около него, това е истинската история. Да разясним какво означава това."

Наскоро Джим Кавийзъл изрази предположение, че филмът ще бъде разделен на две части.

"Това ще бъде най-големият филм в историята. Може би ще бъдат два филма. Може да са три, но мисля, че ще са два," той заяви през юли 2023 г.

‘THE PASSION OF THE CHRIST 2’ will begin filming in early 2025.



Jim Caviezel will return as Jesus.



(via: https://t.co/D08OYLmKnx) pic.twitter.com/Nrg7DhAHeN