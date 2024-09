Самолет кацна принудително, след като мишка изскочи от храната на пътник

Самолет е бил принуден да извърши неочаквано кацане в Дания, когато мишка изскочила от храна на пътник и започнала да се разхожда из кабината, съобщиха от авиокомпанията в петък.

Полетът на Скандинавските авиолинии от Осло, Норвегия, до Малага, Испания, в сряда, когато "пискливият" пътник изскочил от подноса с храна и изплашил пътниците, според The Guardian.

“Вярвате или не. Една дама до мен … отвори храната си и от нея изскочи мишка,” написа във Facebook един от пътниците, Ярле Борестад.

