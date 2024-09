Анджелина Джоли с три от децата си на филмовия фестивал в Ню Йорк (СНИМКИ)

Анджелина Джоли донесе блясък — и три от шестте си деца — на филмовия фестивал в Ню Йорк.

За премиерата на филма "Мария" на фестивала в неделя, 29 септември, в залата "Алис Тъли" на Линкълн Център, носителката на "Оскар" мина по червения килим с трите си деца — Пакс, 20 г., Захара, 19 г., и Мадокс, 23 г. — като носеше бяла рокля без ръкави. Захара също носеше бяла рокля, докато Пакс беше със сив костюм и сива вратовръзка, а Мадокс - с черен костюм и черна вратовръзка, пише People.

Angelina Jolie Lights Up 'Maria' Red Carpet with 3 of Her Kids at New York Film Festival: See Their Looks https://t.co/SxQWwWJX65 — People (@people) September 29, 2024

В биографичния филм 49-годишната Джоли се превъплъщава в покойната оперна певица Мария Калас. За да се подготви за филма "Мария", който излиза в избрани киносалони на 27 ноември и по Netflix на 11 декември, Джоли прекара месеци в работа върху гласа си.

Angelina Jolie made it a family affair at the New York Film Festival premiere of "Maria" with support from three of her kids Pax, Zahara and Maddox. ❤️ pic.twitter.com/uHXOwJkbS1 — ExtraTV (@extratv) September 29, 2024

Режисьор на филма е Пабло Лараин — който е вдъхнал живот и на "Джаки" за Жаклин Кенеди, "Спенсър" за принцеса Даяна и "Мария", който подробно описва прочутия живот на певицата преди фаталния сърдечен удар на 53-годишна възраст.

“Действието се развива в Париж, септември 1977 г., през последната седмица от живота ѝ, "Мария" проследява легендарното сопрано, докато тя преговаря за публичния си образ и личното си аз и се съобразява с все по-размитите граници между почитаната ‘La Divina’ и уязвимото човешко същество Мария,” се казва в резюмето на филма на сайта на Нюйоркския филмов фестивал.

The 👑 herself, Angelina Jolie returns to Lincoln Center! #NYFF62 pic.twitter.com/dJxE8sUEdu — New York Film Festival (@TheNYFF) September 29, 2024