Космическият кораб на SpaceX, изпратен на спасителна мисия, пристигна на МКС (ВИДЕО)

Космическият кораб "Дракон" на компания "Спейс Екс", който трябва да върне у дома блокираните астронавти Бъч Уилмор и Суни Уилямс през следващата година, пристигна на Международната космическа станция (МКС), предадоха световните осведомителни агенции.

Астронавтът на НАСА Ник Хейг и космонавтът на Роскосмос Александър Горбунов се качиха на МКС малко след като капсулата се скачи със станцията, съобщи НАСА в публикация в социалната мрежа Екс.

The official welcome!



The Expedition 72 crew welcomed #Crew9, @NASAAstronauts Nick Hague, the Crew 9 commander and cosmonaut Aleksandr Gorbunov, the crew 9 mission specialist, after their flight aboard the @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/pOa8sTQWDo