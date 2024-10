81-годишна жена участва в конкурса "Мис Вселена Корея" (ВИДЕО)

Модел на 81 години участва в конкурса "Мис Вселена Корея", в който се състезава с много по-млади конкурентки, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Чои Сун-хуа обаче не успя да се класира за "Мис Вселена" и да стане най-възрастната участничка в тази световна надпревара за красота.

Облечена в бяла рокля с мъниста, среброкосата дама дефилира по сцената и се включи в певчески конкурс на "Мис Вселена Корея", който се проведе в понеделник в хотел в южнокорейската столица Сеул.

81-year-old Choi Soon Hwa was announced as a Miss Universe finalist in South Korea.



Recently, the beauty pageant made several changes to the participation rules, including lifting age restrictions. pic.twitter.com/ZEzV87US6J — DW News (@dwnews) October 1, 2024

Хан Ариел, 22-годишна възпитаничка на училище за мода, спечели надпреварата и ще замине за столицата на Мексико за "Мис Вселена" през ноември.

Чои, бивша служителка в болница, която започва кариерата си на модел през 70-те години на миналия век, беше обявена за финалистка на конкурса "Мис Вселена Корея" по-рано този месец заедно с още 31 участнички, припомня Асошиейтед прес.

"Дори на тази възраст имах смелостта да се възползвам от възможността и да приема предизвикателството", каза тя пред Асошиейтед прес часове преди началото на конкурса.

"Искам хората да ме видят и да разберат, че можеш да живееш по-здравословно и да намериш радост в живота,... да се предизвикаш да постигнеш мечта", допълни Чои.

81-year-old model Choi Soon Hwa becomes the oldest contestant in Miss Universe Korea history https://t.co/HnY2WTAbuS — allkpop (@allkpop) September 30, 2024

Преди година за нея щеше да е невъзможно да се състезава в конкурса, тъй като "Мис Вселена" беше ограничила участието на жени на възраст между 18 и 28 години. Това изискване, което отдавна предизвикваше критики, беше отменено тази година, за да стане конкурсът по-модерен и разнообразен, припомня Асошиейтед прес.

Организаторите на корейския конкурс също така премахнаха дефилето по бански костюми и изисквания, свързани с образование, ръст и владеене на чужди езици, за да могат да се включат повече жени.

#Model Choi Soon-hwa is competing in #MissUniverseKorea as its oldest-ever participant. The 80-year-old is one of 31 finalists in this year's #pageant. https://t.co/6I4pxt7pmB — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) October 1, 2024