Най-малкият син на Бекъм има връзка с 10 години по-възрастна жена (СНИМКИ)

19-годишният Круз Бекъм, най-малкият син на Дейвид и Виктория Бекъм, разкри, че има връзка с 28-годишната певица Джаки Апостел.

Двамата бяха забелязани през уикенда с Париж по време на седмицата на модата във френската столица, пише Daily mail.

Джаки, която преди е била член на бразилската момичешка група Schutz, е с девет години по-възрастна от гаджето си и ще навърши 29 години на 18 октомври. След ревюто на Седмицата на модата в Париж Джаки се появи в социалните мрежи, за да похвали майката на гаджето си. Тя избухна онлайн: „Най-красивото шоу и най-красивата рокля. Поздравления @victoriabeckham“.

Круз и новата му изгора най-вероятно са се запознали покрай музиката. Най-малкият син на легендарния футболист пое по пътя на майка си и се опитва да пее, пише "Телеграф".

