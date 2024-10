Бившият президент на САЩ Джими Картър празнува своя 100-годишен юбилей

С авиошоу, концерт и специална церемония малкото градче Плейнс, в югоизточната част на Съединените щати, се подготвя да отпразнува със стил 100-годишния юбилей на своя герой Джими Картър, бивш президент на САЩ и носител на Нобелова награда за мир.

Роден на 1 октомври 1924 г. в това малко провинциално градче с около 600 жители в щата Джорджия, бившият лидер известно време отглежда фъстъци, преди да се насочи към политиката.

След като напуска Белия дом, той се завръща в своя роден град и живее там. Той ще отпразнува стогодишнината си заедно със своето семейството и в своя дом където от февруари 2023 г. получава грижи в края на живота си.

Това няма да попречи на жителите на Плейнс да отбележат по свой начин тази много специална годишнина, тъй като Джими Картър става първият американски президент – столетник.

Програмата на празненствата включва вечерен концерт в старото училище на Картър, авиошоу с военни самолети и специална церемония, която ще отбележи придобиването на американско гражданство от 100 души, пише БТА.

Джими Картър заема специално място в американския политически пейзаж, тъй като управлява кризата с американските заложници в Иран в периода 1979-1980 година. Той е архитект на споразуменията от Кемп Дейвид, довели до подписването на мирния договор между Израел и Египет през 1979 година.

🚨AMAZING FACT: Former President Jimmy Carter has just become the FIRST former President to reach triple digits on his 100th birthday today!



Drop a 💙 if you admire the example he has set as an incredible humanitarian and for how Presidents conduct themselves after leaving… pic.twitter.com/mEHW6EbBMq