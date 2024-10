Радан Кънев подкара петдесетака със съпругата си и... безалкохолен джин СНИМКА

Евродепутатът Радан Кънев посрещна 49-ия си рождения ден в барче, което посещава вече четвърт век. За събитието съобщи самият той в профила си във Фейсбук. Юристът политик публикува и снимка със съпругата си, вдигнал наздравица с...безалкохолен джин.

Ето какво написа Кънев по повода:

"Днес е първият ден от 50-тата ми година под слънцето (което, за такива като мен, които рано са се разделили по взаимно съгласие с математиката, значи, че вчера съм навършил 49).

Посрещнах го в барче, в което се събираме от четвърт век, с малка компания близки приятели (най-близката и най-важната приятелка ми е съпруга вече почти 18 години ), и с чаша безалкохолен джин.

Искам, разбира се, да благодаря от сърце за неизброимите обаждания и съобщения, на много от които вероятно никога няма да мога да отговоря.

Снимка: Фейсбук

Иска ми се също, след 49 години живот, 22 в адвокатската професия, 20 в политиката, 18 в брак и 15 като родител, да споделя натрапчивото впечатление, че всичко хубаво изисква време, търпение, здрави нерви и известно, нерядко къртовско, усилие. Включително да изкараш 5-6 часа на безалкохолен джин. И обикновено си струва. Чудеса стават в някои приказки. А аз от малък не си падам по тях.

Поривите нещо хубаво и важно да се случи внезапно и тържествено-революционно обичайно завършват със също толкова бързо завръщане в status quo ante, с натрупан горчив опит, разочарование и умора.

Знам, че за мнозина от моето поколение, и още повече от предишните, точно в момента последните две десетилетия изглеждат захвърлени на сметището и леко вмирисани. Позволявам си да твърдя, че това е само частично вярно. Постигнахме, като общество, но и като личности, и като семейства, и като предприятия, организации и общности, много, което си струва да бъде защитавано. То не е даденост.

А за наистина пропиляното, поради липса на опит и зрялост, от глупост, от корист, от егоизъм, суета и завист или просто от подценяване на могъщите сили на миналото в обществото и в душите ни, Киплинг е казал:

“… If you can bear to hear the truth you’ve spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

And stoop and build ’em up with worn-out tools…”.

