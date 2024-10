Хоакин Финикс и Руни Мара предизвикаха слухове за таен брак

Феновете изглежда смятат, че звездата от “Жокера” е женен за дългогодишната си партньорка, след като той я нарече своя “съпруга” в неделния епизод на подкаста “Talk Easy със Сам Фрагозо”, пише PageSix.

Докато споделяше как е подготвил речта си за Оскарите през 2020 г., актьорът разкри, че е измислил вълнуващото си обръщение, докато е говорел "с майка ми и съпругата ми.“

По-късно в епизода Финикс споменава Мара по име, което дава да се разбере, че тя е “съпругата”, за която той говореше.

По време на целия си разговор с Фрагозо, Финикс се въздържа да изясни брачното си положение.

Представител на актьора не отговори на искането на Page Six за коментар.

Joaquin Phoenix sparks marriage rumors after referring to Rooney Mara as his ‘wife’ https://t.co/6JMqqqW3mv pic.twitter.com/9D8b5mfLnH