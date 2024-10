Синът на Дейвид Бекъм - Ромео дебютира като модел на седмицата на модата в Париж (СНИМКИ)

Феновете на Дейвид Бекъм се изумиха от това колко много Ромео прилича на известния си баща по време на дебюта му на седмицата на модата в Париж.

22-годишният Ромео показа уменията си на модел, докато дефилираше за Balenciaga. За представянето си Ромео носеше синя поло тениска с широки дънки и масивни маратонки. Визията му бе допълнена с масивни слънчеви очила. Феновете не се забавиха да отбележат, че младият модел изглежда точно както баща му на тази възраст. Коментиращите в интернет бяха изумени от удивителната прилика.

Междувременно Виктория също сподели клип на Ромео на модния подиум, като тя повтори чувствата на съпруга си: „Гордея се с теб.“

Дебютът на Ромео на модния подиум на Седмицата на модата в Париж също привлече вниманието на големия му брат Бруклин Бекъм, който написа в своята история в Instagram: „Браво, брато, много те обичам.“

Romeo Beckham just made his runway debut at the Balenciaga show pic.twitter.com/P1RwWaN5CW