Бивша певица от The Pussycat Dolls: Това не беше момичешка група, а схема за проституция (ВИДЕО)

Бивша певица и танцьорка от популярната момичешка група The Pussycat Dolls, добила световна слава в първите години на този век с едни от най-големите поп хитове на времето, сподели, че групата всъщност е била „фасада“. Реално тя е била параван за проституция.

Кая Джоунс, която е част от групата от 2003 до 2004 г., направи сензационните твърдения в социалната платформа Х. Тя обясни, че така и не е успяла да се приобщи към останалите момичета, на които им било заявено, че „трябва да правят всичко“, което им се каже, в т.ч. и да спят с когото им се нареди.

Pussycat Dolls alum Kaya Jones doubles down on claim she felt pressured to ‘sleep with’ people while in group https://t.co/p0LnKfVDN2 pic.twitter.com/hp5iW9bct7