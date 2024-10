Продават на търг рядко копие на американската конституция

Рядко копие на Конституцията на САЩ, отпечатано преди 237 години, ще бъде продадено на търг в четвъртък вечерта в Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Аукционната къща „Брънк Окшънс“ (Brunk Auctions) продава копието - единственото от този тип, за което се смята, че е принадлежало на частно лице. Минималната цена от 1 млн. щатски долара вече е предложена.

