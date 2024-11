Парис Хилтън обу обувки на българска марка за Хелоуин (СНИМКИ)

Телевизионната звезда и модна икона Парис Хилтън, чийто уникален стил и дързост впечатляват и пленяват от десетилеия, избра български обувки за своя тематична фотосесия.

Парис Хилтън, която редовно впечатлява феновете си с нестандартни модни решения, този път изненада всички, като се превъплъти в образа на Бритни Спиърс от емблематичното видео на песента “…Baby One More Time.”



По време на фотосесията, предшестваща Хелоуин парти, визията на световноизвестната стилна предприемачка и инфлуенсър с милиони

последователи е завършена именно с обувките на българската марка INGILIZ. Справка в сайта на марката показва, че избраният от Хилтън модел струва 690 лева. По думи на екипа на звездата, Парис е трябвало само да заснеме фотосесията с българските обувки, но е решила да остане с тях по време на цялото парти, влюбена в удобството и стила им.



Това не е първият международен пробив на българския семеен бранд за обувки, а модели на марката са изработвани специално за холивудски

продукции като Star Wars, Game of Thrones, Men in Black, The Two Popes и др. Обувки на изцяло българския бранд през годините блестят и на страници и корици на модни списания, сред които The Hollywood Reporter, Culture USA, Harper’s Bazaar, Glamour и др.



„Всеки наш модел се изработва ръчно от устойчиви материали и огромно внимание към детайла. Щастлив съм, че неподражаемият стил на нашите модели отново бе забелязан, този път от звезда като Парис Хилтън, благодарение на която още повече хора ще научат, че в България може да се произвежда продукт със световно качество”, споделя Ремзи Ингилизов, зам. управител на бранда.



Стилните модели на българската марка често са предпочитани и от родни звезди, залагащи на качеството, ръчна изработка и забележителни дизайни.