Как холивудските звезди реагираха на победата на Доналд Тръмп?

Победата на Доналд Тръмп на президентските избори шокира Холивуд и предизвика буря от емоции в социалните мрежи, където знаменитости и медийни личности изразиха разочарованието и страха си.

Актрисата Кристина Апългейт, звезда от сериала „Женени с деца“, изрази опасения, че победата на Тръмп застрашава правата на жените и хората с увреждания. „Дъщеря ми плаче, защото се страхува, че правата ѝ като жена ще бъдат отнети“, написа тя в социалните мрежи, призовавайки хората, които не подкрепят правата на жените, да спрат да я следват.

