Защо Мелания липсва от СНИМКА на "цялото" семейство на Доналд Тръмп, но Илон Мъск е там?

Съпругата на новоизбрания президент Доналд Тръмп - Мелания Тръмп и годеницата на сина му Дон-младши - Кимбърли Гилфойл видимо отсъстват от семейната снимка в изборната нощ във вторник. За сметка на това пък най-големият спонсор на кампанията на Тръмп - Илон Мъск, се нареди сред голямото семейство на новия президент на САЩ.

Най-голямото дете на Дон-младши - Кай Тръмп публикува чрез X в сряда снимка на предимно всички членове на семейство Тръмп, придружени от Илон Мъск и 4-годишния му син X, и я озаглави: “Целият отбор.”

Бъдещото първо семейство блесна с широки усмивки, за да отпразнува победата на Доналд на президентските избори през 2024 г.

Няколко души в социалните мрежи обаче попитаха: “Къде е Мелания?"

The whole squad pic.twitter.com/5yQVkFiney

Въпреки че 54-годишната Мелания липсваше за снимката, тя беше до Доналд през целия изборен ден. Бившият модел беше видяна по-рано във вторник да посещава избирателна секция в Палм Бийч, Флорида, заедно със съпруга си, отново облечена в шикозен тоалет на Dior и големи черни слънчеви очила. Тя също така беше точно до него, когато той произнесе победната си реч от Уест Палм Бийч по-късно същата вечер.

Отсъствието на Мелания от семейните снимки предизвика онлайн скандал в миналото, когато тя липсваше на снимка на клана Тръмп миналата Коледа. Тогава обаче източник обясни пред Page Six, че тя е пропуснала семейната картичка, защото е била “с болната си майка“, която за съжаление почина скоро след това в началото на януари.

Този път Мелания не беше единственият член на семейство Тръмп, който беше пропуснат да се снима. Кимбърли Гилфойл, която е сгодена за Дон-младши от 2021 г., също не се появи на снимката в изборната нощ, въпреки че бившата му съпруга и майка на петте му деца, Ванеса Тръмп, беше на снимката.

Melania Trump and Kimberly Guilfoyle missing from photo of Donald’s ‘whole’ family https://t.co/WJfq6k3KAC pic.twitter.com/C2RzKvPflX