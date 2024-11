Китарите на покойния Джеф Бек отиват на търг през януари

Аукционна къща „Кристис“ обяви, че ще предложи на търг повече от 130 предмета, включително 90 китари, от колекцията на легендарния китарист Джеф Бек, който почина през януари 2023 г. на 78-годишна възраст, съобщи АП, предава БТА.

Стойността на колекцията е над 1,3 млн. долара, като тя включва тъмночервена китара Gibson Les Paul от 1954 г., която Бек купува в Мемфис през 1972 г. и на която свири до края на десетилетието. Китарата, която е изобразена и на обложката на джаз-фюжън албума на Бек Blow by Blow, спечелил „Грами“ през 1975 г., се очаква да бъде продадена за сума между 450 000 и 640 000 долара.

“These guitars were his great love and almost two years after his passing, it's time to part with them as Jeff wished”: Over 130 of Jeff Beck's guitars, amps, and gear – including his Oxblood Gibson Les Paul – are heading to auction https://t.co/oz6ABK5E9L pic.twitter.com/d2ulHGrgk2