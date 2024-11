Дж. К. Роулинг отново се възпротиви на участието на транссексуални в спорта за жени

Джоан К. Роулинг се обърна срещу Джон Оливър по въпроса за транссексуалните спортисти в женските спортове.

Авторката на „Хари Потър“ обвини водещия на предаването Last Week Tonight по HBO, че е щастлив да вижда как жените търпят спортни унижения в подкрепа на „елитарна постмодерна идеология“.

Нападението на Роулинг срещу Оливър идва, след като комикът защити правото на транссексуалните жени да се състезават в женски спорт в гимназиите.

Говорейки в предаването си по HBO миналата седмица, Джон Оливър заяви, че в училищата се състезават „ нищожно малко транссексуални момичета“ и няма „никакви доказателства, че те представляват някаква заплаха за безопасността или справедливостта“.

В дълъг пост в X (бивш Twitter) Дж. К. Роулинг заяви, че Оливър е „несъмнено интелигентен човек, [който] изрича абсолютни глупости, за да подкрепи нещо, което иска да е вярно, но не е“.

Nothing about this feels good, because John Oliver generously gave his time for my charity Lumos and I liked him very much when I met him, but God knows, if you ever need an example of motivated reasoning and confirmation bias, this video's for you. An undoubtedly intelligent… https://t.co/3IS4onzXq0