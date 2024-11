Шер разкри в мемоарите си, че е направила аборт само дни след втората си сватба

78-годишната поп легенда Шер разкри драматични подробности от личния си живот в новата си автобиография „Cher: The Memoir“, първи том от двутомно издание. В книгата тя споделя за бурния си брак с втория си съпруг, Грег Олман, член на легендарната група The Allman Brothers, и трудните решения, които е трябвало да вземе.

Шер и Грег Олман се женят през 1975 г., но техният брак, продължил до 1979 г., е помрачен от неговата зависимост към хероин. Звездата разказва, че е взела импулсивно решение да се омъжи за Грег, след като е разбрала, че е бременна. Сватбата е организирана за няколко дни и се провежда в Лас Вегас.

Още на следващата сутрин след церемонията Шер открива в багажа на съпруга си торбичка с бял прах – доказателство, че той е подновил употребата на наркотици. Това я кара да се усъмни не само в брака, но и в бъдещето на тяхната връзка. „Когато нещо подобно се случи, то тества силата на връзката, а нашата не беше силна“, споделя тя.

Тази тревожна ситуация, комбинирана със съмненията на Шер относно въздействието на бременността върху кариерата ѝ, я принуждава да вземе трудно решение. В автобиографията си тя намеква, че е направила аборт, въпреки че не използва директно тази дума.

Шер описва как посещението при дългогодишния ѝ лекар ѝ предоставя възможност за медицинска интервенция. „Знаех какво трябва да направя. Беше ми трудно, че нямах Грегори, с когото да говоря, но взех решението си и бях благодарна за състраданието на моя лекар“, споделя тя.

Why Cher filed to divorce Gregg Allman after only 9 days of marriage https://t.co/uDbWatH6sM pic.twitter.com/SGTWm71ysy