Парис Хилтън твърди, че няма пластични операции и корекции (ВИДЕО)

43-годишната Парис Хилтън разкри тайната на младостта и красотата си – и всичко това без козметични корекции. В интервю за “Шоуто на Зак Санг” тя споделя, че "работи" върху "остаряване в обратна посока", като разчита само на естествени методи.

„Чувствам се наистина горда, че съм напълно естествена“, каза Парис и добави: "Никога не съм си правила ботокс, филъри, никакви операции, нищо".

Тя отдава заслугата на съветите на майка си, Кати Хилтън, които следва още от детството.

„Майка ми ми каза, когато бях на 8 години: "Парис, стой далеч от слънцето",споделя тя. Освен това Кати я научила на специална 10-степенна рутина за грижа за кожата, която Парис следва стриктно оттогава.

Парис разкрива и за своя домашен спа център – оазис за грижа и релакс, оборудван с LED светлинна терапия, Hydrafacial процедури, криотерапия и хипербарна камера. Тази камера, използвана за кислородна терапия, подпомага регенерацията на тъканите и е част от нейния "извор на младостта".

