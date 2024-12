На 74 години: Най-възрастната известна дива птица в света снесе яйце на Хаваите (ВИДЕО)

Най-възрастната известна дива птица в света снесе яйце на 74 години, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Лайзенският албатрос, чието име е Уиздъм, се завърна в американския морски национален парк на атола Мидуей в северозападния край на Хавайския архипелаг и снесе 60-ото си яйце. Според експертите то е нейно.

Уиздъм снася яйца от 2006 г. насам от нейната половинка Акеаками. Лайзенските албатроси се чифтосват за цял живот и снасят по едно яйце годишно. Но Акеаками не е виждан от няколко години и Уиздъм е започнала да общува с друг мъжки.

Wisdom, a 74-year-old Laysan albatross and the world's oldest known wild bird, has laid another egg at the Midway Atoll National Wildlife Refuge.



„Оптимистично сме настроени, че яйцето ще се излюпи“, казва в изявление Джонатан Плиснер, главен биолог в американския морски национален парк на атола Мидуей. Всяка година милиони морски птици се завръщат в убежището, за да свият гнезда и да отгледат малките си.

Родителите на албатросите се редуват да мътят яйцето в продължение на около седем месеца. Малките излитат в морето около пет-шест месеца след излюпването си. По-голямата част от живота си те прекарват в летене над океана и хранене с калмари и рибни яйца.

Уиздъм е отгледала около 30 малки албатроса, казва Плиснер.

По данни на Националното управление по изследване на океаните и атмосферата на САЩ средната продължителност на живота на лайзенския албатрос е 68 години.