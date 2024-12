Синът на Джони Деп загърби бляскавия живот и заработи като барман

Като син на холивудска легенда, може би се предполага, че Джак Деп, 22-годишният наследник на Джони Деп и певицата Ванеса Паради, би избрал бляскава кариера, която да го постави в центъра на вниманието. Вместо това, Джак е предпочел по-тих и спокоен живот, работейки като барман в уютен ресторант в Париж.

Джак бе част от екипа на популярния ливански ресторант L'Area, разположен в артистичния квартал Бастий. Мястото е известно с топлото си посрещане, вкусната храна и своята клиентела от модната, музикалната и дори филмовата индустрия. Според собственика на ресторанта, Едуард Шуеке, Джак е работил както зад бара, така и в кухнята, приготвяйки специалитети като студени и топли мезета.

„Джак е страхотен човек. Работеше тук две години и беше отличен служител. Остави ни преди няколко месеца, но очаквам да се върне следващата година. Трудно се намират добри кадри,“ сподели Едуард. Той допълни, че сестрата на Джак, актрисата Лили-Роуз Деп, също е помагала зад бара, смесвайки коктейли и наслаждавайки се на преживяването.

Today is Jack Depp’s 19th birthday. Johnny really raised such a beautiful, talented and sweet boy 🥺 pic.twitter.com/3wGPUL1KcK