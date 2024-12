След раздялата: Карди Би заедно с Офсет на рождения му ден

Изглежда, че Карди Би и Офсет се опитват да запазят добрия тон след раздялата си. Майката на три деца присъства на 33-ия рожден ден на бившия си съпруг в Маями, придружена от приятели и близкото си обкръжение. Това накара мнозина в социалните мрежи да се запитат дали двойката не се опитва да изглади отношенията си след края на връзката им.

Двамата се събраха в Маями през уикенда, за да отпразнуват рождения ден на Офсет, а Карди привлече вниманието с впечатляващ тоалет. Тя подчерта фигурата с прозрачния гащеризон, комбиниран с ефектни бижута, драматичен грим и нова визия с руса прическа.

Cardi B Joins Offset for Rapper’s 33rd Birthday Party at Miami Club Full details here: https://t.co/EahLDlgyHv pic.twitter.com/aiYJPCIKYI

Празненството се състоя в нощен клуб в Маями, но Карди и Офсет изглеждаха дистанцирани един от друг по време на купона. В публикувани онлайн клипове се вижда как Карди се забавлява и демонстрира танцовите си умения в компанията на своите приятели. В един момент Офсет се приближава до рапърката, но тя сякаш не остана особено впечатлена от този жест.

Въпреки напрегнатия момент в клуба, много от феновете на двойката изразиха надежди, че отношенията им могат да се подобрят и двамата отново да се съберат. Но засега изглежда, че пътищата им се разминават.

Cardi B and estranged husband Offset reunite to celebrate his 33rd birthday in Miami club https://t.co/C5N4oxV0KP pic.twitter.com/HXwwwFjIpT