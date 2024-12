Учени: Пакетчетата за чай освобождават милиони частици микропластмаса

Испански учени описаха подробно как полимерните пакетчета за чай освобождават милиони нано- и микрочастици пластмаса, докато се запарват, съобщи "Медикъл експрес", предава БТА. Изследването показва за първи път способността на тези частици да се абсорбират от човешките чревни клетки и по този начин да достигнат до кръвния поток и да се разпространят в целия организъм.

Замърсяването с пластмасови отпадъци е основно предизвикателство за околната среда с нарастващи последици за благосъстоянието и здравето на бъдещите поколения. Опаковките за храни са основен източник на замърсяване с микро- и нанопластмаси (MNPLs), а вдишването и поглъщането им са основният начин, по който хората се излагат на тях.

Проучване на Групата по мутагенеза към Катедрата по генетика и микробиология на Автономния университет в Барселона характеризира микро- и нанопластмаси, получени от няколко вида налични в търговската мрежа пакетчета чай. Статията е публикувана в списание Chemosphere.

Изследователите са забелязали, че когато тези пакетчета чай се използват за приготвяне на инфузия, се отделят огромни количества частици с наноразмери и нановлакнести структури, които са важен източник на излагане на микро- и нанопластмаси.

