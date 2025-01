Бионсе вбеси футболни фенове със забранен жест по време на изпълнение (ВИДЕО+СНИМКИ)

Не всички останаха очаровани от коледното шоу на Бионсе, която влезе в центъра на вниманието на стадион NRG в Хюстън, Тексас, по време на полувремето на мача между домакините Houston Texans и Baltimore Ravens. Поп иконата, на 43 години, направи своята дръзка поява с бяло боди, кожени каубойски гащи (чапс) и широка каубойска шапка, представяйки няколко от най-популярните си песни от албума “Cowboy Carter” в сътрудничество с Post Malone и Shaboozey.

В разгара на 13-минутното си изпълнение, след като изпя “Texas Hold ‘Em”, певицата се издигна над терена на платформа и направи жест с пръсти, имитиращ пистолет. В същия миг под платформата се развя транспарант с надпис “BANG”.

