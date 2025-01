Избраха Клои Кардашиян за "най-фалшивата инфлуенсърка"

Риалити звездата и инфлуенсър Клои Кардашиян се оказа в центъра на поредния скандал, след като фенове на семейното шоу Keeping Up With The Kardashians я определиха за "най-фалшивата инфлуенсърка до момента". Според изданието RadarOnline, повече от 25% от съдържанието, което Клои споделя в социалните мрежи, е генерирано с помощта на изкуствен интелект, което накара мнозина да я сметнат за "неразпознаваема".

Изкуствени образи и твърде много филтри?

Не само изкуственият интелект предизвиква недоволство сред последователите на Клои. Много от тях редовно изразяват разочарованието си в коментари под нейните публикации, критикувайки прекомерната употреба на филтри и фотошоп. Те посочват, че звездата често изглежда напълно различна от реалността и това създава нереалистични стандарти за красота.

„Използва твърде много филтри, за да изглежда по-добре“, пише потребител под една от последните ѝ публикации, цитиран от Dir.bg. Всъщност, подобни обвинения отдавна не са новост за семейство Кардашиян. Сестрите Кардашиян/Дженър са често обект на критика заради трансформации, които според фенове и експерти са резултат не само на умело използван грим и филтри, но и на фотошоп.

Критиките обаче не спират до тук. Някои фенове вярват, че промяната във визията на Кардашиян сестрите далеч не е само въпрос на дигитална обработка. Според тях семейство Кардашиян разчита на редовни естетични процедури и хирургически интервенции. „Лицата и телата им изглеждат напълно обновени всяка година“, коментира наблюдателен фен. Въпреки че Клои твърди, че не е прибягвала до сериозни интервенции, тя е признала за използването на ботокс и хиалуронова киселина, като настоява, че визията ѝ се дължи основно на контуриране и грим.

Виртуална реалност?

Тези обвинения подхранват иронични коментари от страна на феновете. Един от тях предлага шоуто на семейство Кардашиян да бъде преквалифицирано във „виртуална реалност“, тъй като според него те представят образ, който е далеч от реалния живот.

Въпреки критиките и скандалите, Клои Кардашиян и семейството ѝ продължават да доминират в социалните мрежи и да диктуват модни и естетични тенденции. Въпросът обаче остава: докога феновете ще приемат този идеализиран и често изкуствено създаден образ?