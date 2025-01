Двойник на Доналд Тръмп продава храна по улиците на Пакистан (СНИМКИ+ВИДЕО)

Социалните медии често са запленени от двойници на знаменитости и превръщат обикновени хора в сензации за една нощ. Такъв е и случаят на един човек от Пакистан, който прикова вниманието на онлайн потребителите заради приликата си с новоизбрания президент на САЩ - Доналд Тръмп. Но това, което прави героя още по-интересен, е неговата работа.

53-годишният Салим Бага е местен продавач на храна. Той ежедневно поставя сергията си на оживените пазари в Сахивал, район в източната пакистанска провинция Пенджаб. Салим е известен не само с външния си вид, но и с уникалния си начин на продажба на кхир (индийско ястие). На различни видеа в мрежата се вижда, че докато Салим приготвя своя кхир - оризов пудинг, той пее на тълпата.

Мохамед Ясин, местен жител, който често посещава сергията на Бага, отбелязва: „Имаме чувството, че Тръмп е дошъл тук, за да продава кхеер“. Той също така отбелязва, че мелодичното пеене на Бага също привлича много хора на сергията му за кхеер. „Когато той пее, ние се спускаме към него“, казва Ясин.

Trump look-alike sings to sell pudding in Pakistan: ‘Trump has come here’ https://t.co/C0O05ZCJpU pic.twitter.com/okdqPNdjMh — New York Post (@nypost) January 14, 2025

Салим Бага сервира пудинга си от дървена количка, облечен в бежов шалвар камиз, съчетан с черно яке, за да се топли през зимата. Събират се любопитни зрители, докато той пее пенджабски мелодии, за да привлече клиенти. Една от любимите му мелодии включва стиха: „Сега слизаш при мен, любов моя, не отлагай, очите ми се умориха да чакат“.

Платинената коса на Бага, която се дължи на албинизъм, допълнително затвърждава репутацията му на двойник на Доналд Тръмп.

Местен жител казва: „Неговият кхир е много вкусен... говорим си с него, правим си селфита с него и разказваме на приятелите си, че сме се снимали с Тръмп.“

Donald Trump's lookalike spotted selling Kulfi in Pakistan in a melodious way pic.twitter.com/rMSvYYhILb — Historic Vids (@historyinmemes) January 1, 2024

Въпреки че цялото това внимание със сигурност може да направи някого арогантен, Бага си остава много земен. Той казва, че макар да знае всичко за скандалната си репутация, не му пука за нея.

Той казва: „Лицето ми прилича на Доналд Тръмп, затова хората си правят селфита с мен... Чувствам се много добре“.

Салим Бага също така покани президента Тръмп да дойде в Пакистан. Той казал: „Доналд Тръмп сахиб (господин), вие спечелихте изборите, сега посетете тук и хапнете моя кхир, наистина ще ви хареса“.

Доналд Тръмп, който бе преизбран за 47-ия президент на САЩ ще встъпи в длъжност от 20 януари, припомня vesti.bg.

