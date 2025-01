Удивително откритие: Земята има скрито ядро в ядрото си

Повечето от нас приемат земята под краката си за даденост, но дълбоко в нейните многопластови структури, подобно на страниците в книга, е закодирана историята на нашата планета – и нашата собствена. Скорошни проучвания разкриват, че има малко познати „глави“ в тази история, дълбоко в миналото на Земята. Данните сочат, че вътрешното ядро на Земята всъщност крие още по-вътрешно ядро.

„Традиционно в училище сме учени, че Земята има четири основни слоя: кора, мантия, външно ядро и вътрешно ядро“, обяснява през 2021 г. геофизикът д-р Джоан Стефенсън от Австралийския национален университет. Но онова, което лежи под земната кора, научаваме главно от изригващата вулканична материя и от „шепота“ на сеизмичните вълни.

От тези косвени наблюдения учените изчисляват, че изключително горещото вътрешно ядро – с температури над 5000 °C – съставлява само около 1% от общия обем на Земята. Преди няколко години обаче, д-р Стефенсън и колегите ѝ откриват доказателства, че вътрешното ядро може да бъде структурирано в два отделни слоя.

„Това е много вълнуващо – и може да наложи пренаписване на учебниците!“, посочи тогава Стефенсън.

Turns out, Earth's inner core isn't just a solid ball of nickel and iron but consists of two layers.



