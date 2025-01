Кевин Костнър на 70: Провалът не те убива. Той само прави желанието ти да успееш по-силно

На 18 януари 2025 г. един от най-емблематичните актьори на Холивуд, Кевин Костнър, празнува своя 70-ти рожден ден. С повече от четири десетилетия в киноиндустрията, Костнър остава символ на изящество, талант и несломим дух. От хитовите му филми до забележителните му постижения зад камерата, той е актьор, режисьор и продуцент, който продължава да вълнува милиони по света.

От скромното начало до Холивуд

Кевин Костнър е роден през 1955 г. в Линууд, Калифорния, и израства в работническо семейство. Пътят му към славата е далеч от лесен – той започва с малки роли, докато не успява да направи пробива си с филма "Силверадо" през 1985 г. Но истинската популярност идва няколко години по-късно, когато той играе в "Недосегаемите" (The Untouchables) през 1987 г. и "Бул Дърам" през 1988 г.

През 1990 г. Костнър прави голямата крачка към режисурата с епичния филм "Танцуващият с вълци" (Dances with Wolves). Филмът му носи седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добър режисьор. Тази продукция утвърждава Костнър като една от водещите фигури в Холивуд.

Celebrating a birthday January 18



Kevin Costner (1955)



Do you have a favorite role?#movies #FilmX #HappyBirthday pic.twitter.com/EbIO6pCJFo — The Movie Professor 🎬🎥📺 (@FunMovieTVFan) January 18, 2025

Емблематични филми и роли

През годините Костнър създава редица запомнящи се образи. Неговите роли в "Робин Худ: Принцът на разбойниците" (Robin Hood: Prince of Thieves), "Бодигардът" (The Bodyguard), и "Поле на мечтите" (Field of Dreams) остават в сърцата на публиката. Всяка от тези продукции не само бележи успех в боксофиса, но и затвърждава репутацията му на актьор, който влага душата си във всеки проект.

Костнър не се ограничава само с големия екран. В последните години той събра ново поколение почитатели с участието си в телевизионния сериал "Йелоустоун" (Yellowstone), където играе Джон Дътън, глава на семейство, което се бори за земята си. Ролята му донесе възхищението на критиците и напомни защо той е толкова обичан.

"I’m a big fan of dreams. Unfortunately, dreams are our first casualty in life - people seem to give them up, quicker than anything, for a ’reality.’"



🎭 #KevinCostner is 70 today. #Film #Filmmaking pic.twitter.com/qvX0d66kNo — Nathan Francis (@NathanFrancis__) January 18, 2025

Емблематични цитати на Костнър

Един от аспектите, които правят Костнър толкова вдъхновяващ, са неговите мъдри думи, които често разкриват неговата философия за живота и кариерата. Ето някои от най-запомнящите се цитати:

„Ти решаваш дали ще увехнеш като маргаритка или ще се изправиш и ще продължиш да живееш живота, който ти е даден, по най-добрия начин.”

„Провалът не те убива. Той само прави желанието ти да успееш по-силно.”.

"Трябва да си дадем сметка, че оставяме нещо след себе си. И това е споменът за нас в децата ни. Това е светогледът, който им помагаме да изградят. Така че, можеш да се променяш за много неща – за модата, за нещата, които харесваш, за музиката, която слушаш. Но става ли дума за ценности, трябва да си твърд като скала.”

Личен живот и страсти

Кевин Костнър е известен със своята отдаденост не само на кариерата, но и на семейството си. Той е баща на седем деца и често говори за значението на семейните ценности. Извън света на киното, Костнър има страст към музиката – той е лидер на кънтри-рок бандата Kevin Costner & Modern West, с която обикаля света.

Kevin Costner shares rare photos of his kids on Thanksgiving after ‘Yellowstone’ cast celebrated without him https://t.co/0fQ0t5fnaM pic.twitter.com/P4Z41drpGW — New York Post (@nypost) December 3, 2024

Освен това, Костнър е активен природозащитник и съосновател на компании за екологични технологии. През годините той остава отдаден на каузите, които му допадат, включително опазването на околната среда.

Поглед напред

На 70 години Кевин Костнър не показва признаци на забавяне. Той продължава да работи по нови проекти, като същевременно запазва своята скромност и страст към изкуството. „Не става дума за това колко време имаш, а как го използваш“, казва той в едно от последните си интервюта – фраза, която напълно обобщава неговия подход към живота.

Честит рожден ден, Кевин Костнър!