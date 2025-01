Проучване: Месото не е било на почит в менюто на австралопитека

Месото не е било на почит в менюто на австралопитека, смятан за древен предшественик на човешкия род, предаде Ройтерс, като цитира нови проучвания.

Включването на продукта в хранителния режим е било важен етап от човешката еволюция, потенциален катализатор на постижения като увеличаване на размера на мозъка.

Учените обаче се затрудняват да определят кога е започнала консумацията и кой пръв е опитал месото.

Новите изследвания предоставят първите преки доказателства, че австралопитекът е консумирал много малко или никакво месо, като е разчитал на растителна диета. Проучването определя на базата на химическия състав на зъбния емайл хранителния режим на седем индивида от вида австралопитек от Южна Африка, датиращи отпреди 3,7 - 3,3 милиона години.

"Месото вероятно е изиграло значителна роля за увеличаване на капацитета на черепа - за развитието на по-голям мозък, по време на човешката еволюция. Животинските ресурси осигуряват висококонцентриран източник на калории и са богати на основни хранителни вещества, минерали и витамини, които са от решаващо значение за подхранването на големия мозък", казва Тина Людеке от Института "Макс Планк” по химия в Германия и университета във Витватерсранд в Република Южна Африка. Тя е водещ автор на изследването, публикувано в списание "Сайънс", пише още БТА.

