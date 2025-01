Експерти посочиха най-модерните цветове за 2025-та

Експерти от популярния сайт за хостинг на снимки Pinterest посочиха най-модерните цветове на 2025 г. Списъкът е публикуван на уебсайта на ресурса.

Най-популярните цветове, които са вдъхновени от различни продукти, са черешово червено, кремаво жълто, синкаво индиго, копър зелено и алпийски овес. Отбелязва се, че изборът на нюанси се определя от тенденциите в самата платформа.

