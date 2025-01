Джейми Фокс скъса с младото си гадже след три години връзка

След близо три години заедно, Джейми Фокс и приятелката му 30-годишната Алисе Хъкстеп са сложили край на връзката си, потвърдиха източници пред Page Six.

Според информацията, двамата вече не са заедно, макар че точната дата на раздялата им остава неясна. Първоначално новината бе съобщена от списание People, а представителите на Фокс все още не са дали официален коментар.

57-годишният Джейми Фокс и Хъкстеп за първи път бяха свързани като двойка през май 2022 г. По онова време папараци ги заснеха в интимна обстановка на яхта край Кан, макар че самоличността на Хъкстеп остана неизвестна за известно време. След завръщането им в Лос Анджелис, те бяха забелязани да се целуват по време на пазаруване, а също така бяха заснети ръка за ръка след романтична вечеря в луксозния ресторант Catch Steak.

Jamie Foxx and girlfriend Alyce Huckstepp call it quits after one year of dating 💔 pic.twitter.com/XRW3O8TSAc