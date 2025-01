Антъни Даниелс, изиграл C-3PO в "Междузвездни войни", идва в България

Антъни Даниелс - единственият актьор, участвал във всичките девет оригинални филма от сагата Star Wars, пристига у нас като специален гост на Aniventure Comic Con 2025. Той стана любимец на феновете с ролята на колоритния и бъбрив дроир C-3PO.

Събитието ще се проведе на 5 и 6 юли в Интер Експо Център, съобщават организаторите, предава в. Сега. Aniventure Comic Con е вече утвърдено име сред фестивалите у нас. Всяка година през вратите му преминават над 20 000 любители на попкултурата в България – фенове на косплей, манга и комикси, аниме и гейминг, художници, популярни личности, инфлуенсъри, актьори от филми и сериали.

Първият обявен гост за тазгодишното издание е Антъни Даниелс, който ще гостува и в двата дни на фестивала. В програмата му е предвиден специален панел на главната сцена с водещ Станислава Айви, а главните герои отговарят на въпроси от публиката. Актьорът ще има и специална зона на събитието, в която ще очаква всички желаещи за снимка или автограф, като достъп до нея ще имат само закупилите Meet & Greet билети за снимка, автограф или селфи. Тези пропуски се продават в мрежата на Ивентим на цени от 80 до 120 лв.

Пътешествието на британския актьор започва през 1977 г., когато е убеден от своя агент да се яви в кастинг за ролята на C-3PO в "Междузвездни войни" на Джордж Лукас. Това променя целия му творчески път - дотогава Даниел е театрален актьор. 78-годишният Антъни e единственият, участвал във всички филми от поредицата както с гласа си, така и съживявайки персонажа си от костюма на C-3PO. Също така той озвучава героя за радиосериала по оригиналната трилогия и за анимационните поредици Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, Star Wars: Droids, Star Wars: Forces of Destiny, Star Wars: The Bad Batch.

Приключенията на симпатичния робот продължават и в "Rogue One: История от Междузвездни войни" (2016) и "Лего: Филмът" (2014). Антъни Даниелс е и автор на няколко книги, свързани с ролята и работата му в Star Wars.

След успеха на "Междузвездни войни" той озвучава елфа Леголас в първата, анимационна адаптация на "Властелинът на пръстените" (1978), играе и в сериали по британската телевизия.

Освен звездни мигове с любими артисти, Aniventure Comic Con 2025 ще предложи на феновете и разнообразие от работилници, демонстрации, лекции и прожекции, гейминг турнири с големи награди, оригинален мърч и oще много други атрактивни зони. Неизменна част от събитието са и конкурсите като зрелищното косплей шоу, което за втора поредна година ще излъчи двама представители от България, които ще участват в Pop Culture Hiroshima в Япония! Регистрацията за участие е вече отворена. Текат и записванията за състезанията по K-POP, AMV(Anime Music Videos), арт и манга конкурса, както и за участието в едни от най-големите и важни събития за косплей ECG, YuniCon Tournament of Champions и Geek Con.