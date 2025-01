Китайски учени създадоха мишка от двама бащи

Учени от Китай са манипулирали ембрионални стволови клетки, за да създадат лабораторни мишки с двама мъжки родители, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Подобно постижение в генното инженерство – но по друга технология, бе регистрирано вече от японски учени през 2023 г. Разликата е, че китайският екип сега е използвал редактиране на генома на мишките, докато японските учени са приложили създаване на стволови клетки от кожата на животните с минимална намеса в генома.

Част от мишките, създадени от китайския екип, са успели да доживеят до зряла възраст - макар и със значителни аномалии в развитието.

Според учените, ако изследването бъде усъвършенствано, то може да се окаже ценно за потенциални бъдещи усилия за предотвратяване на изчезването на критично застрашени видове. Също така може да се използва в областта на регенеративната медицина, която включва заместване на тъкани или органи, увредени от болести или други фактори.

Проучването, публикувано в списание Cell Stem Cell, включва насочване на определен набор от гени, използвани при размножаването, за да се създаде потомство с двама биологично мъжки родители, а не с женски и мъжки родител. Това се нарича еднополово размножаване.

Докато за бозайниците е известно, че се размножават само по полов път, някои други гръбначни животни, включително влечуги, земноводни, птици и риби, създават потомство, използвайки еднополово размножаване. При тях се наблюдава явление, наречено партеногенеза, при което от яйцеклетка се образува ембрион без оплождане.

В новото изследване мишките са създадени чрез генетично редактиране на миши ембрионални стволови клетки, насочено към клас специфични за бозайниците гени, известни като импринтирани гени, които са около 200, казват изследователите.

Стволовите клетки са клетки, които могат да се развиват в различни телесни тъкани. Ембрионалните стволови клетки, налични в ранните стадии на ембриона, имат способността да се развиват във всички видове клетки на плода.

Chinese scientists use genetic engineering to make mice with two male parents.



