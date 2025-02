Кание Уест промотира новия си филм с гола СНИМКА на жена си Бианка

Светът на шоубизнеса отново е разтърсен от Кание Уест! 47-годишният рапър и продуцент обяви специална прожекция на своя нов проект в Лос Анджелис, а начинът, по който го направи, предизвика бурни реакции. Уест сподели в Instagram провокативен постер, на който съпругата му Бянка Ченсори позира напълно гола, легнала настрани. Това е част от кампанията за промотирането на новия му филм, чието производство е оценено на 25 милиона долара и което той е създал съвместно с известната художничка и режисьор Ванеса Бийкрофт.

Филмът, заснет частично в Япония, поставя Бянка Ченсори в главната роля и, според източници, изследва женското тяло като „нещо, което трябва да бъде излагано на показ". Интересното е, че според предишни информации Ченсори е отказвала да продължи снимките, чувствайки се „травматизирана“ от последните скандални изявления на Кание в социалната платформа X.

Рапърът предизвика сериозни критики заради антисемитски, хомофобски и сексистки коментари, както и с продажбата на тениска със свастика за 20 долара на уебсайта на неговата марка Yeezy. Въпреки че този ход доведе до временно блокиране на сайта му от платформата Shopify, Кание изглежда не се отказва от провокациите си.

Въпреки бурните реакции, Уест остана категоричен в подкрепата си към Бянка и проекта им. В поста си в Instagram той написа: „МНОГО СЕ ГОРДЕЯ СЪС СЪПРУГАТА СИ, КОЯТО УЧАСТВА В ПЪРВИЯ СИ ИГРАЛЕН ФИЛМ, ЗАСНЕТ В ЯПОНИЯ, РЕЖИСИРАН ОТ ВАНЕСА БИЙКРОФТ И ПРОДУЦИРАН ОТ МЕН.“

Според източници на Daily Mail, филмът е изцяло финансиран от двойката, която се ожени тайно през декември 2022 г. Ченсори, която има образование по архитектура, бе определена като „брилянтна актриса“ в проекта, който разказва история за „естествеността на голото тяло“ и „това, че непристойността съществува само в съзнанието на хората“.

JUST IN: Kanye West Debuts Bianca, His Wife Bianca Censori’s First Feature Film. pic.twitter.com/nzE6d82CZB