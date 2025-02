Желязо от метеорити бе открито в древно съкровище в Испания (СНИМКИ)

Сред колекцията от ослепителни златни съкровища от Иберийската бронзова епоха, две корозирали находки може би са най-ценните от всички. На пръв поглед непретенциозна гривна и ръждясалата куха полусфера, украсена със злато, се оказват не просто метални артефакти, а изделия, създадени от желязо с извънземен произход – получено от метеорити, паднали от небето.

Откритието, ръководено от вече пенсионирания ръководител на консервацията в Националния археологически музей на Испания, Салвадор Ровира-Льоренс, бе публикувано в научно издание миналата година. То предполага, че технологията на металургията на Иберийския полуостров преди повече от 3 000 години е била далеч по-напреднала, отколкото се е смятало досега.

Съкровището на Вилена: едно от най-важните археологически открития на Европа

Съкровището на Вилена, колекция от 66 предимно златни артефакта, бе открито през 1963 г. в областта на днешен Аликанте, Испания. С течение на времето то се утвърди като едно от най-значимите доказателства за майсторството на златарите от Бронзовата епоха както на Иберийския полуостров, така и в цяла Европа.

Определянето на точната възраст на находките обаче бе затруднено от присъствието на два необичайни предмета: малка куха полусфера, вероятно част от скиптър или дръжка на меч, и гривна с формата на торк. И двата предмета притежават характерен „ферозен“ вид – тоест, изглеждат направени от желязо.

Как метеоритното желязо попада в съкровището?

На Иберийския полуостров Желязната епоха – периодът, в който обработеното земно желязо започва да измества бронза – започва около 850 г. пр.н.е. Проблемът е, че златните артефакти от съкровището на Вилена са датирани между 1500 и 1200 г. пр.н.е. Това означава, че двата предмета от желязо предшестват официалното използване на материала на полуострова.

Но желязната руда в земната кора не е единственият източник на обработваемо желязо. В различни части на света са открити артефакти от пред-Желязната епоха, които са направени от метеоритно желязо. Най-известният пример е железният кинжал на фараона Тутанкамон, но има и други бронзови оръжия, изработени от този рядък материал, който в древността се е считал за изключително ценен.

Единственият надежден начин да се различи метеоритното желязо от земното е по съдържанието на никел – желязото от метеорити има значително по-висока концентрация на този елемент. Затова учените получиха разрешение от Общинския археологически музей на Вилена, където се съхранява съкровището, за да проведат анализ на двата артефакта.

Екипът внимателно взе проби от полусферата и гривната и ги подложи на мас-спектрометрия, за да определи състава им. Въпреки силната корозия, която е променила химичния състав на повърхностните слоеве, резултатите категорично сочат, че и двата предмета са направени от метеоритно желязо.

Това откритие разрешава дългогодишния въпрос относно мястото на тези артефакти в контекста на съкровището – те също са били създадени около 1400-1200 г. пр.н.е., но с използването на редкия извънземен материал.

„Съществуващите данни сочат, че капачето и гривната от съкровището на Вилена са първите два артефакта в Иберийския полуостров, които могат да бъдат свързани с метеоритното желязо,“ обясняват учените в своята публикация. „Това е напълно съвместимо с хронологията на Късната бронзова епоха, преди началото на масовото производство на земно желязо.“

Бъдещи изследвания и потвърждение на откритието

Тъй като обектите са силно корозирали, резултатите все още не могат да бъдат приети като напълно окончателни. Въпреки това, екипът от учени предлага използването на по-нови, неинвазивни методи за анализ, които могат да осигурят още по-прецизни данни и да потвърдят напълно произхода на тези уникални артефакти.

Изследването бе публикувано в научното списание Trabajos de Prehistoria, а откритието отваря нова страница в изучаването на древните металургични технологии и възможностите на цивилизациите преди Желязната епоха.