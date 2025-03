Учени неочаквано откриха кислород в най-далечната известна галактика

Международни екипи от астрономи откриха следи от кислород в най-далечната известна галактика, идентифицирана до момента – JADES-GS-z14-0, съобщава агенция АФП. Това забележително откритие подкрепя нови научни теории, според които ранните звездни купове във Вселената са се формирали и еволюирали значително по-бързо, отколкото се предполагаше досега.

Галактиката JADES-GS-z14-0 бе засечена миналата година благодарение на космическия телескоп „Джеймс Уеб“. Тя се намира на толкова голямо разстояние, че светлината ѝ е пътувала цели 13,4 милиарда години, за да достигне до нас. С други думи, ние виждаме галактиката такава, каквато е била, когато Вселената – чиято възраст е около 13,8 милиарда години – е била на по-малко от 300 милиона години.

Astronomers have detected oxygen in the galaxy JADES-GS-z14-0, the most distant galaxy observed to date, existing just 300 million years after the Big Bang. This discovery, facilitated by the @almaobs, reveals that JADES-GS-z14-0 contains ten times the amount of heavy elements… pic.twitter.com/dwiq8xNWCJ