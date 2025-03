Доли Партън разкри, че съпругът ѝ е "страдал много", но сега почива в мир

Доли Партън проговори открито за болката от загубата на мъжа, когото е обичала повече от шест десетилетия. Нейният съпруг, Карл Дийн, почина по-рано този месец в Нашвил, Тенеси, на 82-годишна възраст.

Партън и Дийн прекараха заедно почти 60 години. Двамата се срещат, когато легендарната кънтри певица е едва на 18 години, а през 1966 година официално сключват брак.

Dolly Parton’s husband of nearly 60 years Carl Dean has passed away at 82.



