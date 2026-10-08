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Михаил Коен за ударените край Бяла кораби: Военен риск, прехвърлен изцяло върху българския гръб

Михаил Коен за ударените край Бяла кораби: Военен риск, прехвърлен изцяло върху българския гръб

8 Октомври, 2026 10:00 695 18

  • черноморе-
  • ииз-
  • сигурност-
  • българия-
  • военен риск-
  • нато-
  • морско право-
  • дронове-
  • варна-
  • геополитика-
  • хибридна война-
  • търговски кораби-
  • зърнен коридор

Пълно неутрализиране на Член 5 от НАТО и икономически терор без официална обявена война

Михаил Коен за ударените край Бяла кораби: Военен риск, прехвърлен изцяло върху българския гръб - 1
Снимка: БГНЕС
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Геополитическият шахмат в Черно море: Защо нощната атака в българската икономическа зона бе юридически калкулиран капан?

Това коментира във "Фейсбук" Михаил Коен.

В ранните часове на 6 октомври 2026 г. Черно море се превърна в арена на безпрецедентен военен инцидент. Два търговски кораба – плаващият под флага на Того „ALFA WATAN“ и плаващият под флага на Палау „ABLE“ – бяха поразени от координиран нощен удар с въздушни и морски дронове. Единият от плавателните съдове, превозващ зърно, потъна светкавично само за три минути, а мащабната спасителна операция изправи на крак българските Военноморски сили и Гранична полиция.

Начинът и най-вече точното географско местоположение на нападението издават хладнокръвен юридически разчет. Атаката беше извършена на около 70 морски мили източно от град Бяла – извън териториалните ни води, но строго в рамките на Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България.

Това не е грешка в навигацията на агресора, а изключително пресметнат ход, подкрепен от солидни стратегически аргументи:

1. Перфектното „правно сиво петно“

Според Международното морско право (UNCLOS), ИИЗ не представлява суверенна държавна територия. В нея крайбрежната държава има единствено стопански права (риболов, проучвания и добив на ресурси). Нападателят умишлено изчака корабите да преминат 12-милната ни граница (нашите суверенни води), за да нанесе удара. Тъй като корабите не плават под български флаг и инцидентът е в международни води, от строго юридическа гледна точка това не се зачита за военно нападение срещу Република България.

2. Пълно неутрализиране на Член 5 от НАТО

Това е най-важният аргумент в полза на тактическата хитрост. Понеже въздушното пространство и водите в ИИЗ запазват режима на открито море за навигация, ударът по чужди търговски съдове там не дава правно основание на НАТО за задействане на колективната отбрана. Агресорът постига максимална военна ескалация на прага на европейска държава, но без риск от автоматичен и директен военен отговор от страна на Алианса.

3. Военен риск, прехвърлен изцяло върху българския гръб

Въпреки че не е нападение над суша, България е страната, която носи последствията. Съгласно международните регулации, Морският спасителен координационен център във Варна бе длъжен незабавно да изпрати катери, хеликоптери и самолети (Су-25) за спасяването на екипажите в своята зона на отговорност. Нашата държава бе въвлечена в логистичното управление на кризата, екоминистерството спешно проверява водите ни за замърсяване, а ранените чужди моряци бяха евакуирани в български болници.

4. Икономически терор без официална обявена война

С този инцидент Черно море моментално се обявява за зона с най-висок военен риск от международните застрахователи. Резултатът? Драстичен скок в цените на застраховките за корабоплаване и повишаване на навлата. Това удря директно българския износ и внос, оскъпява стоките и блокира ключовия икономически коридор, без нападателят да е изстрелял и един куршум към българския бряг.

В крайна сметка инцидентът край Бяла е перфектен пример за хибридна агресия – той има силата да тероризира международната търговия със зърно и да тества нервите и отбранителните способности на НАТО и България, като едновременно с това се крие зад параграфите на международните конвенции.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел Лорер

    17 0 Отговор
    Братчеда изработи грантовете

    Коментиран от #8

    10:07 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сюндюк

    12 0 Отговор
    Огнището на протестите в ЕС ...Италия , Франция и Испания..! В момента тече организация и струпване на земеделска техника..! Зарята и безпомощното състояние на властта ще е около коледа..!

    10:08 08.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Ще има голямо поскъпване и дефицит на стоки

    10:08 08.10.2026

  • 5 Сандо

    14 0 Отговор
    А колко по-просто е българското правителство да заяви официално:Това не са български териториални води,бийте се и се изтребвайте колко ви душа сака,нас това не ни касае и не ни пука!Ама не,нали всички партии и политици захлебват яко от кукловодите си,те и бялото ще изкарат черно само и само да си заработят сребърниците.

    10:11 08.10.2026

  • 6 Абе

    10 0 Отговор
    А Саша Коен какво казва?

    10:14 08.10.2026

  • 7 Абе да бе

    10 1 Отговор
    А Соломон Паси гузно мълчи.

    10:17 08.10.2026

  • 8 вярно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел Лорер":

    много хитро пресметнат терор.
    Като правило руските военни действат по-грубо. Едва ли са те..

    10:18 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма страшно

    2 0 Отговор
    Сложили сме наkoлeнkuтe

    10:24 08.10.2026

  • 11 провинциалист

    4 1 Отговор
    Никой не коментира как само ден по-рано получилият много отличия за водене на спорове по произволни теми Зеленски заяви, че е готов на преговори, но инициативата трябва да дойде от руска страна. А за способностите на Украйна да потопява кораби, мисля няма нужда да се говори.

    10:25 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Михал

    4 0 Отговор
    чичифутфут

    10:28 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 така, така

    1 1 Отговор
    А бе тоя нещо се е събъдил едва вчера и не е разбрал, че благодрение на милите украинци Черно море повече от година е зона с най-висок военен риск от международните застрахователи. Този инцидент само затвърждава статуса му. Нито е първия, нито ще е последния. Михаил Коен или се прави на разсеян, или манипулира по навик. Икономическите щети ги носим много преди този инцидент, тъй че няма какво да опява на тази тема.

    Прави впечатление вайкането на Михаил Коен, че агресора умишлено изчакал корабите да преминат 12-милната ни граница (нашите суверенни води), за да нанесе удара. Завалийката въоще не го интересува какво са правили тези кораби в нашите действително териториални води, след като нито товара им, нито дестинацията им е свързана по някакъв начин с България.
    Някак се прескача греховната практика, въоръжението за Украйна да се транспортира ако може изцяло в териториалните води на България и Румъния. Няма и грам мисъл какъв риск подобно деяние представлява. Но евроатлантизма не предполага да се разсъждава на теми, подронващи ореола на солидарността, дори това да е самозакопаване на съответните държави.

    Абе, целия шум на Михаил Коен ми прилича на риване, заради самото риване.

    10:41 08.10.2026

  • 18 Хем боли хем сърби

    1 0 Отговор
    Ами не влизат в наши териториални води защото така трябва да декларират много неща вкл. Товар и подлежат на контрол

    10:45 08.10.2026