Едуард Лукас пред ФАКТИ: Путин не може да използва ядрено оръжие срещу НАТО, това би означавало краха на неговия режим

Дали Русия ще използва ядрено оръжие, ако НАТО се опита да блокира Калининград? Дали това е празна заплаха срещу несъществуваща опасност... Дали ядреният блъф на Русия е изхабен от прекомерна употреба, а НАТО няма подобно намерение. Какво да очакваме… Пред ФАКТИ говори Едуард Лукас - основател и директор на аналитичния център "Балтийски международен център за сигурност".
– Г-н Лукас, вие определяте Калининград като „най-голямата стратегическа уязвимост“ на Русия, а не просто като военна крепост. Кои са основните фактори, които правят този ексклав уязвим днес?
– Калининград е военно уязвим, защото няма противовъздушна отбрана и разполага с несигурна логистика. В случай на реална война с НАТО той би бил сред първите цели. Но това не е същината на въпроса. НАТО няма да нападне Калининград, а Путин няма да води пълномащабна война с НАТО. Истинският въпрос е, че Калининград е уязвим, защото при сегашните условия на изолация неговата политическа и икономическа стабилност зависят от постоянните внимание и субсидии от „центъра“.
– Защо Калининград става все по-нестабилен в икономически, социален, демографски и политически план? Кой от тези фактори смятате за най-значим?
– Калининград не генерира достатъчно данъчни приходи, за да финансира обществените си услуги. Обществото не се доверява на „Центъра“, макар публично да се придържа към националистическата бомбастика на официалните наративи. Калининград в най-добрия случай е в застой, а в някои области е в упадък.
– Според вас ядрените предупреждения на Кремъл във връзка с Калининград по същество реакция ли са на измислена заплаха, при положение че НАТО няма намерение да блокира ексклава? Колко сериозно трябва европейските правителства и НАТО да приемат руската ядрена реторика в този контекст?
– Ядрената заплаха е измислена. Путин не може да използва ядрено оръжие срещу НАТО, защото това би означавало краха на неговия режим. Не трябва да приемаме тази реторика сериозно – целта ѝ е да ни сплаши. Трябва да се концентрираме върху реалната картина: една катастрофална война и разпадаща се държава.
– Балтийският център за международна сигурност провежда проекта „Калининград 2050“. Кои са най-важните сценарии, които разглеждате в момента, и какво реално би могло да предизвика сериозна криза в региона?
– Нашите симулации на кризи (8–10 октомври във Вилнюс) разглеждат кризи в Калининград, които остават под прага на открит конфликт. Не мога да споделя подробности предварително. Но е ясно, че Русия е уязвима по отношение на екологични и здравни кризи, сривове в обществените услуги и инфраструктурата, както и при военно неправомерно поведение.
– Поставяте въпроса за възможността от екологична катастрофа, прекъсване на доставките на гориво или извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване в Калининград. До каква степен Полша, Литва и ЕС като цяло са подготвени да се справят с потенциална хуманитарна криза в ексклава?
– Полша, Литва и съседните държави трябва да се подготвят за разпадането на Русия. Как да планират за него? Трябва ли да го приветстват? Трябва ли да го ускорят? Това са въпроси, които са добре разбирани в държавите, съседни на Русия, но почти не присъстват в дискусиите по на запад.
– Също така твърдите, че Калининград оцелява до голяма степен благодарение на икономическите субсидии и политическата подкрепа от Москва. Доколко устойчив е този модел, особено предвид разходите на Русия за войната в Украйна?
– Руският модел не е устойчив. Всяка криза в центъра ще бъде усетена остро в Калининград. Например украински удари с дронове биха могли да имат катастрофален ефект върху доставките на гориво.
– След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО как се промени военният баланс в региона на Балтийско море, особено по отношение на Калининград и Сувалкския коридор?
– Военният баланс е силно в полза на НАТО. Петте северни държави, трите балтийски държави и Полша имат по-голям БВП от Русия (измерен по обменни курсове). Ако си сътрудничат правилно, тези държави могат да се защитят срещу всяка реалистична руска атака.
– Твърдите, че в момента на Русия не ѝ достигат сухопътните сили и инфраструктурата в Калининград, необходими за конвенционална атака през Сувалкския коридор. Как оценявате днес военната заплаха, идваща от Калининград, в сравнение с начина, по който тя обикновено е представяна в европейския обществен дебат?
– Калининград е военно опразнен. Няма сухопътни сили, няма противовъздушна отбрана, няма укрепена инфраструктура за военновъздушните сили. Основната заплаха идва от специалните сили, дроновете и може би ракетите, ако Русия има някакви в резерв. Но всеки опит за усилване на Калининград незабавно ще привлече вниманието на държавите от НАТО и ще последват съответните реакции, преди всичко усилване на силите. Неотдавнашните военновъздушни и военноморски учения около Калининград бяха напомняне за изключително сложните и модерни ресурси, които НАТО може да мобилизира.
– Често поставяте въпроса не „дали“, а „кога и как“ Кремъл в крайна сметка може да загуби Калининград. Какви събития биха ви убедили, че подобна промяна действително е започнала?
– Първото нещо, за което трябва да се следи, е загубата на контрол от страна на Москва. Например, ако Путин се разболее или ако сегашните конфликти между различните кланове, които тлеят под повърхността, избухнат открито.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Европеец
13:14 12.10.2026
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4 456
13:15 12.10.2026
5 Тоя па кой е?
13:15 12.10.2026
6 00014
13:15 12.10.2026
7 Кина
Коментиран от #22, #28
13:16 12.10.2026
8 И кой и защо ще
13:16 12.10.2026
9 стоян георгиев
13:16 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Софиянец
13:17 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Въобще даже криза в
13:19 12.10.2026
16 Сатана Z
13:19 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ъхъъъ, сигурно
13:21 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Европеец
До коментар #7 от "Кина":Да Дончо полу уволни зеления просяк милионера..... Но още чакам коментара на новата фюрерка, която по образование помощник гинеколожка да коментира полууволнението на зелената гнида....
13:22 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Исторически парк
13:23 12.10.2026
26 Някой
13:24 12.10.2026
27 Поправка
13:24 12.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кукунделка петруханска на 200
13:24 12.10.2026
30 идиоти вън
13:25 12.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ежко
13:27 12.10.2026
34 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #70, #72
13:27 12.10.2026
35 Кукунделка петруханска на 200
13:28 12.10.2026
36 Значи терористичното подло и агресивно
13:30 12.10.2026
37 !!!
Дали вие,балтийски тигри,са наясно?
13:30 12.10.2026
38 Гешевче
13:31 12.10.2026
39 Русия
13:31 12.10.2026
40 Ужас
13:32 12.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Иво
13:35 12.10.2026
43 Севдалин
13:36 12.10.2026
44 Този псевдоразбирач и дърдорко
13:36 12.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Жълт парцал
ПП Де Би ли...
13:39 12.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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54 Папуц
Страхотна статия, със невероятен събеседник - браво.
Бързо тичай за грантовете, че станахте много на тоя клон- да не останеш валат.
Какви са тия тъпотии бе Калине, от къде ти дойде на ум, да вземеш интервю от този световно неизвестен аналитик?
Ти как мислиш, защо балтите не са си и помислили даже, да асимилират Калининград?
Отговори си на този въпрос, и после разтягайте локуми с тоя изветрелия.
Всички искате война, но като започне, вие първи ще избягате, нали!
13:43 12.10.2026
55 000
Коментиран от #116
13:43 12.10.2026
56 Алеле
13:44 12.10.2026
57 Малиии
13:44 12.10.2026
58 Преди дни писаха че
13:45 12.10.2026
59 Маринов
13:47 12.10.2026
60 САЩисан русофил
13:48 12.10.2026
61 Едуард Лукас е
Коментиран от #71
13:48 12.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Факти
13:50 12.10.2026
65 Ламбо
13:50 12.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Тоз лукавия
13:52 12.10.2026
69 Тоя Едуард Лукас
13:53 12.10.2026
70 Мислител
До коментар #34 от "Удри копейката с лопатЕто!":Ти удряш само по клавишите с нежните си лапички и първи ще смениш плочата ако видиш зор по какъвто и да е повод … и ако те толерират тук всеки ден за заплахи за убииства , нецензурни обиди и уличен език не означава че това ще продължава безкрайно !
Коментиран от #117
13:53 12.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 оня с коня
До коментар #34 от "Удри копейката с лопатЕто!":Уудрий на май ,кясси нинджата се дебърциня ,докато се просълзи !
13:54 12.10.2026
73 Може размяна
13:55 12.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Картаген
Тя,Руссия ,нямаше да посмее да влезе в укрия да защити своето население в Луганск и Донецк.
Тя , рублата , нямаше да издържи санкциите и щеше да е над двеста за месец.
Разпадате Руссия за пореден път.Те,плановете,са за това-Господ да ги проваля,затова се гответе за план ,, Б " , когато се провалите , а Дончо,Си и Вл.Вл. си стиснат ръцете.
13:56 12.10.2026
76 ХиХи
13:56 12.10.2026
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85 О, Морес
14:03 12.10.2026
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90 Ммммм
Къде ги намирате такива прости хора
Браво
14:09 12.10.2026
91 Мишел
Коментиран от #104
14:13 12.10.2026
92 Истината ли
14:13 12.10.2026
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96 гост
14:17 12.10.2026
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101 Трад
14:19 12.10.2026
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104 Герги
До коментар #91 от "Мишел":все си мисля че преди да употребят атома,трябва да попитат Китай,не мислиш ли.
14:20 12.10.2026
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116 и това е така
До коментар #55 от "000":но еропътъ си мисли, че тогава ще нападне РусиА и че я побЕди.
14:24 12.10.2026
117 и това е така
До коментар #70 от "Мислител":О аз много ги обичам таквиз бутонно-клавиатурни "смелчаци" да ми се Яват на живо.
14:30 12.10.2026
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119 Нина
14:32 12.10.2026
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