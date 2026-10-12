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Едуард Лукас пред ФАКТИ: Путин не може да използва ядрено оръжие срещу НАТО, това би означавало краха на неговия режим

Едуард Лукас пред ФАКТИ: Путин не може да използва ядрено оръжие срещу НАТО, това би означавало краха на неговия режим

12 Октомври, 2026 13:10 1 818 132

  • едуард лукас-
  • балтийски международен център за сигурност-
  • русия-
  • украйна-
  • полша-
  • нато-
  • европа-
  • война-
  • ядрено оръжие

Полша, Литва и съседните държави трябва да се подготвят за разпадането на Русия, казва той

Едуард Лукас пред ФАКТИ: Путин не може да използва ядрено оръжие срещу НАТО, това би означавало краха на неговия режим - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дали Русия ще използва ядрено оръжие, ако НАТО се опита да блокира Калининград? Дали това е празна заплаха срещу несъществуваща опасност... Дали ядреният блъф на Русия е изхабен от прекомерна употреба, а НАТО няма подобно намерение. Какво да очакваме… Пред ФАКТИ говори Едуард Лукас - основател и директор на аналитичния център "Балтийски международен център за сигурност".

– Г-н Лукас, вие определяте Калининград като „най-голямата стратегическа уязвимост“ на Русия, а не просто като военна крепост. Кои са основните фактори, които правят този ексклав уязвим днес?
– Калининград е военно уязвим, защото няма противовъздушна отбрана и разполага с несигурна логистика. В случай на реална война с НАТО той би бил сред първите цели. Но това не е същината на въпроса. НАТО няма да нападне Калининград, а Путин няма да води пълномащабна война с НАТО. Истинският въпрос е, че Калининград е уязвим, защото при сегашните условия на изолация неговата политическа и икономическа стабилност зависят от постоянните внимание и субсидии от „центъра“.

– Защо Калининград става все по-нестабилен в икономически, социален, демографски и политически план? Кой от тези фактори смятате за най-значим?
– Калининград не генерира достатъчно данъчни приходи, за да финансира обществените си услуги. Обществото не се доверява на „Центъра“, макар публично да се придържа към националистическата бомбастика на официалните наративи. Калининград в най-добрия случай е в застой, а в някои области е в упадък.

– Според вас ядрените предупреждения на Кремъл във връзка с Калининград по същество реакция ли са на измислена заплаха, при положение че НАТО няма намерение да блокира ексклава? Колко сериозно трябва европейските правителства и НАТО да приемат руската ядрена реторика в този контекст?
– Ядрената заплаха е измислена. Путин не може да използва ядрено оръжие срещу НАТО, защото това би означавало краха на неговия режим. Не трябва да приемаме тази реторика сериозно – целта ѝ е да ни сплаши. Трябва да се концентрираме върху реалната картина: една катастрофална война и разпадаща се държава.

– Балтийският център за международна сигурност провежда проекта „Калининград 2050“. Кои са най-важните сценарии, които разглеждате в момента, и какво реално би могло да предизвика сериозна криза в региона?
– Нашите симулации на кризи (8–10 октомври във Вилнюс) разглеждат кризи в Калининград, които остават под прага на открит конфликт. Не мога да споделя подробности предварително. Но е ясно, че Русия е уязвима по отношение на екологични и здравни кризи, сривове в обществените услуги и инфраструктурата, както и при военно неправомерно поведение.

– Поставяте въпроса за възможността от екологична катастрофа, прекъсване на доставките на гориво или извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване в Калининград. До каква степен Полша, Литва и ЕС като цяло са подготвени да се справят с потенциална хуманитарна криза в ексклава?
– Полша, Литва и съседните държави трябва да се подготвят за разпадането на Русия. Как да планират за него? Трябва ли да го приветстват? Трябва ли да го ускорят? Това са въпроси, които са добре разбирани в държавите, съседни на Русия, но почти не присъстват в дискусиите по на запад.

– Също така твърдите, че Калининград оцелява до голяма степен благодарение на икономическите субсидии и политическата подкрепа от Москва. Доколко устойчив е този модел, особено предвид разходите на Русия за войната в Украйна?
– Руският модел не е устойчив. Всяка криза в центъра ще бъде усетена остро в Калининград. Например украински удари с дронове биха могли да имат катастрофален ефект върху доставките на гориво.

– След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО как се промени военният баланс в региона на Балтийско море, особено по отношение на Калининград и Сувалкския коридор?
– Военният баланс е силно в полза на НАТО. Петте северни държави, трите балтийски държави и Полша имат по-голям БВП от Русия (измерен по обменни курсове). Ако си сътрудничат правилно, тези държави могат да се защитят срещу всяка реалистична руска атака.

– Твърдите, че в момента на Русия не ѝ достигат сухопътните сили и инфраструктурата в Калининград, необходими за конвенционална атака през Сувалкския коридор. Как оценявате днес военната заплаха, идваща от Калининград, в сравнение с начина, по който тя обикновено е представяна в европейския обществен дебат?
– Калининград е военно опразнен. Няма сухопътни сили, няма противовъздушна отбрана, няма укрепена инфраструктура за военновъздушните сили. Основната заплаха идва от специалните сили, дроновете и може би ракетите, ако Русия има някакви в резерв. Но всеки опит за усилване на Калининград незабавно ще привлече вниманието на държавите от НАТО и ще последват съответните реакции, преди всичко усилване на силите. Неотдавнашните военновъздушни и военноморски учения около Калининград бяха напомняне за изключително сложните и модерни ресурси, които НАТО може да мобилизира.

– Често поставяте въпроса не „дали“, а „кога и как“ Кремъл в крайна сметка може да загуби Калининград. Какви събития биха ви убедили, че подобна промяна действително е започнала?
– Първото нещо, за което трябва да се следи, е загубата на контрол от страна на Москва. Например, ако Путин се разболее или ако сегашните конфликти между различните кланове, които тлеят под повърхността, избухнат открито.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    102 8 Отговор
    Абе къде ги намирате тия бе..... Използване на атомно оръжие е крах за целия свят, А тоя ми говори за Русия.....

    13:14 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 456

    63 8 Отговор
    Я пък го тоя.

    13:15 12.10.2026

  • 5 Тоя па кой е?

    88 6 Отговор
    Поредния изплувал от фекалиите!

    13:15 12.10.2026

  • 6 00014

    81 4 Отговор
    Вижте му погледа на хитрец -- вие сте глупаци и ще ви излъжа и ще ми повярвате, защото сте големи глупаци.

    13:15 12.10.2026

  • 7 Кина

    70 6 Отговор
    Тръмп уволни зеления и използването на ядрено оръжие отпадна .! Само глупаците вярват че Украйна не е разпродадена между големите играчи..! Скоро и медиите ще подвият опашки и ще сменят рязко посоката..!

    Коментиран от #22, #28

    13:16 12.10.2026

  • 8 И кой и защо ще

    58 4 Отговор
    блокира Калининград ? За да провери ли?

    13:16 12.10.2026

  • 9 стоян георгиев

    69 5 Отговор
    😂 Заради такива всезнайковци, като този мишок, запада е в доста опърпано състояние, хахахха

    13:16 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софиянец

    50 4 Отговор
    Ти да видиш! За 4 години в европа доста режими паднаха и падат 🤭 що така?

    13:17 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Въобще даже криза в

    40 2 Отговор
    Калининград НЕ е под прага на открит конфликт ! Директно ще е непровокиран с нищо открит конфликт предизвикан от НАТО !

    13:19 12.10.2026

  • 16 Сатана Z

    7 24 Отговор
    Путя каза че при ядрена война ще отиде в рая като мъченик

    13:19 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ъхъъъ, сигурно

    34 5 Отговор
    Калининград е военно уязвим, защото няма противовъздушна отбрана .... де ще има нали ?

    13:21 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    41 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    Да Дончо полу уволни зеления просяк милионера..... Но още чакам коментара на новата фюрерка, която по образование помощник гинеколожка да коментира полууволнението на зелената гнида....

    13:22 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Исторически парк

    35 3 Отговор
    Това означава крах на нато

    13:23 12.10.2026

  • 26 Някой

    49 1 Отговор
    На това му се казва пожелателно мислене - мисли и казва това, което му се иска да се случи. Ама такива балтийски НПО-та са ясни - говорят така, за да точат грантове.

    13:24 12.10.2026

  • 27 Поправка

    44 4 Отговор
    Путин може да използва ядрено оръжие при защита от НАТО, това би означавало краха на този военен съюз

    13:24 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кукунделка петруханска на 200

    35 2 Отговор
    основател и директор бил на аналитичния център "Балтийски международен център за сигурност"...

    13:24 12.10.2026

  • 30 идиоти вън

    30 2 Отговор
    Не бе, това би означавало краха на целия свят, но ме смущават думите на Путин - ,, За какво е свят без Русия"! А колкото до анализатори готови да хвърлят целия свят в апокалипсис, като ни анестезират, бих им казал вървете там от където сте се появили на белия свят!!!!

    13:25 12.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ежко

    34 3 Отговор
    Що не му хващам вяра на този Лукас?Но той май наистина си вярва на глупостите.

    13:27 12.10.2026

  • 34 Удри копейката с лопатЕто!

    5 25 Отговор
    На ръб!

    Коментиран от #70, #72

    13:27 12.10.2026

  • 35 Кукунделка петруханска на 200

    16 4 Отговор
    Никой не може да блокира Калининград ако България не позволи а това няма как да се случи щото категорично ще сложим вето на терористичното подло и агресивно НАТЮ

    13:28 12.10.2026

  • 36 Значи терористичното подло и агресивно

    19 1 Отговор
    НАТЮ иска да открадне Калининград ли бре? А?

    13:30 12.10.2026

  • 37 !!!

    27 2 Отговор
    Путин наясно с последствия.
    Дали вие,балтийски тигри,са наясно?

    13:30 12.10.2026

  • 38 Гешевче

    23 3 Отговор
    И защо бе Ганчо ще бъде крах за Путин? Във военната доктрина на рф пише кога се използва Яо. Заради такива като този анализатор ще стане белята, а като стане е все едно дали Путин е на власт

    13:31 12.10.2026

  • 39 Русия

    32 3 Отговор
    Лукас,пий си хапчетата,а дали ще използваме ядрено оръжие ,влезте в Калининград и ще усетите по топлината !

    13:31 12.10.2026

  • 40 Ужас

    27 3 Отговор
    Сега чакаме интервю по този въпрос с титаните на мисълта като Соломон Паси и Глишев. Нека те да кажат дали Путин ще използва ядрено оръжие и след колко дена ще се разпадне Русия.

    13:32 12.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Иво

    13 2 Отговор
    Мишок- само ти ще останеш ако акивизират ядрения потенцял.

    13:35 12.10.2026

  • 43 Севдалин

    17 1 Отговор
    Вместо глупави коментари най-лесния и точен вариант е НАТО да влезе в Калининград и ще види как стои въпроса с ядрената заплаха. Елементарно.

    13:36 12.10.2026

  • 44 Този псевдоразбирач и дърдорко

    22 1 Отговор
    Е просто поредният кух британски журналист и публицист и бивш кореспондент за Централна и Източна Европа на The Economist. А споменатият "Балтийският център за международна сигурност" е НПО с 3-ма души на хранилка. Че това е хора ....лесно се проверява с два клика стига желание човек да има

    13:36 12.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Жълт парцал

    15 2 Отговор
    От къде ги намирате такива розови балони?
    ПП Де Би ли...

    13:39 12.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Папуц

    15 2 Отговор
    Браво Калинчо, браво.
    Страхотна статия, със невероятен събеседник - браво.
    Бързо тичай за грантовете, че станахте много на тоя клон- да не останеш валат.
    Какви са тия тъпотии бе Калине, от къде ти дойде на ум, да вземеш интервю от този световно неизвестен аналитик?
    Ти как мислиш, защо балтите не са си и помислили даже, да асимилират Калининград?
    Отговори си на този въпрос, и после разтягайте локуми с тоя изветрелия.
    Всички искате война, но като започне, вие първи ще избягате, нали!

    13:43 12.10.2026

  • 55 000

    10 2 Отговор
    Войната ще спре до 2030 г. До тогава европа ще затъне иззяло в дългове, деиндустриализацията ще удари връх, а евро населението ще бъде готово за икономика 4.0 - пълто корпоративно робство. Западна украйна се подготвя за северен израел.

    Коментиран от #116

    13:43 12.10.2026

  • 56 Алеле

    15 1 Отговор
    Още един кух анализатор … изглежда че в тази държава обикновените читатели за които е предназначен този пасквил са много по интелигентни от драскачите и анализаторите в медиите …

    13:44 12.10.2026

  • 57 Малиии

    5 0 Отговор
    Ато , отзаде ...

    13:44 12.10.2026

  • 58 Преди дни писаха че

    17 2 Отговор
    Калининград бил като ядрен самолетоносач бъкан с ракети а сега че бил "военно уязвим, защото нямал противовъздушна отбрана ".... страшни анализатори ей

    13:45 12.10.2026

  • 59 Маринов

    9 1 Отговор
    Въртите, супите, все за срещу Русия пишете. Анализ срещу Калининград, състояния, а ще има ли ядрен отговор при нападение на НАТО? Може да сте сигурни, че при опит за блокиране на калининградска област и откъм морето, ще има удари на тактически ракети и ще се отвори сухопътен коридор през Литва от Беларус. Достатъчно широк, за магистрален път и двупосочна железница. И защитно пространство.

    13:47 12.10.2026

  • 60 САЩисан русофил

    2 12 Отговор
    РФ ще бъде опустошена само с конвенционалните оръжия на НАТО.

    13:48 12.10.2026

  • 61 Едуард Лукас е

    12 0 Отговор
    петруханска пуйка ! Не пуяк а пуйка! Мирчев го е поканил за да плюе по Йотова

    Коментиран от #71

    13:48 12.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Факти

    8 1 Отговор
    Едуард Лукас пред ФАКТИ: Путин не може да използва ядрено оръжие срещу НАТО, това би означавало краха на НАТО

    13:50 12.10.2026

  • 65 Ламбо

    6 0 Отговор
    Ами защо не се пробвате .

    13:50 12.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Тоз лукавия

    10 2 Отговор
    По добре да не разчита на това доста глупаво разсъждение.

    13:52 12.10.2026

  • 69 Тоя Едуард Лукас

    11 2 Отговор
    Визуално ми прилича на хибрид между Плевню и Паси. То и мозъка очевидно му е толкова

    13:53 12.10.2026

  • 70 Мислител

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Ти удряш само по клавишите с нежните си лапички и първи ще смениш плочата ако видиш зор по какъвто и да е повод … и ако те толерират тук всеки ден за заплахи за убииства , нецензурни обиди и уличен език не означава че това ще продължава безкрайно !

    Коментиран от #117

    13:53 12.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Уудрий на май ,кясси нинджата се дебърциня ,докато се просълзи !

    13:54 12.10.2026

  • 73 Може размяна

    8 1 Отговор
    Калининград за Аляска или Калининград за Украйна и Полша

    13:55 12.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Картаген

    9 1 Отговор
    Продължавайте да ръчкате Мечката с късата си пръчка,пък да видим.
    Тя,Руссия ,нямаше да посмее да влезе в укрия да защити своето население в Луганск и Донецк.
    Тя , рублата , нямаше да издържи санкциите и щеше да е над двеста за месец.
    Разпадате Руссия за пореден път.Те,плановете,са за това-Господ да ги проваля,затова се гответе за план ,, Б " , когато се провалите , а Дончо,Си и Вл.Вл. си стиснат ръцете.

    13:56 12.10.2026

  • 76 ХиХи

    6 1 Отговор
    А на натювския режим какво ще означава? Начало? Ще има ли цветни революции слвд ядренна зима? Тоест хубаво е ДП да знае ше има червени линии. Украйна беше една такава

    13:56 12.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 О, Морес

    5 4 Отговор
    Що,НАТО може ли ? Или на тях нищо няма да им изчезне,ако го използват ?

    14:03 12.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ммммм

    6 4 Отговор
    Пак изкарахте вехтошарник от нафталина
    Къде ги намирате такива прости хора
    Браво

    14:09 12.10.2026

  • 91 Мишел

    4 5 Отговор
    При над четирикратното превъзходство на НатО над Русия в жива сила и в конвенционални оръжия, Русия ще води война с НатО само с ядрени оръжия, където Русия има неоспоримо превъзходство.

    Коментиран от #104

    14:13 12.10.2026

  • 92 Истината ли

    4 3 Отговор
    А каква е алтврнативата,ако РУСИЯ НЕ ИЗПОЛЗВА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ?/СРЕЩУ ЕС!/ Тогава ще е КРАХ НА РУСИЯ??Кой ще го допусме от руските ръковпдители и руския народ??Явно тази теза е нелогочна и глупава хипотеза/КАКТО ПОВЕЧЕТО НА ЕВРОГЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ!/.Ясно е,че това,няма как да се сбъдне,и дано НЯМА ВОЙНА!! Иначе-язък за Европа../.няма да я има./

    14:13 12.10.2026

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  • 96 гост

    1 2 Отговор
    Прав е,Китай и Индия няма да допуснат Путин да използва ядрено оръжие...

    14:17 12.10.2026

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  • 101 Трад

    0 2 Отговор
    Световно неизвестен балтийски директор измерва военна мощ с БВП??? Ми да сравни данните за БВП на цялото Нато плюс желаещите с БВП на Русия и какъв е резултата на бойното поле. Ще си направи още интересни изводи по неговия метод

    14:19 12.10.2026

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  • 104 Герги

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Мишел":

    все си мисля че преди да употребят атома,трябва да попитат Китай,не мислиш ли.

    14:20 12.10.2026

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  • 116 и това е така

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "000":

    но еропътъ си мисли, че тогава ще нападне РусиА и че я побЕди.

    14:24 12.10.2026

  • 117 и това е така

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Мислител":

    О аз много ги обичам таквиз бутонно-клавиатурни "смелчаци" да ми се Яват на живо.

    14:30 12.10.2026

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  • 119 Нина

    0 1 Отговор
    Този Лукас бърка мечтите си с реалността. А тя е "Буревестник", "Сармат", "Авангард", "Посейдон". Срещу тях никой не може да противодейства в близките десетина години.

    14:32 12.10.2026

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