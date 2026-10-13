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Френският историк, демограф и антрополог Еманюел Тод заяви, че войната в Украйна е навлязла в последната си година и че руските сили напредват. В интервю за предаването „Гостът“ на TV5MONDE той предупреди, че след края на конфликта европейските лидери ще трябва да отговарят за решенията си.

„Това е последната година на войната. Руснаците напредват“, каза Тод. По думите му най-ужасните войни все пак имат край, а тогава ще започне политическият и общественият разговор за направения избор.

Тод твърди, че европейските правителства са насърчавали украинците да продължат бойните действия „до смърт и до пълното разрушаване“ на държавата им. Той не представя тези думи като позиция на конкретно правителство, а като обща оценка за политиката на европейските лидери.

„Рискът за лидерите е мирът“

Според Тод лидерите в Германия и Великобритания могат да се чувстват защитени, докато войната продължава. Той смята, че прекратяването на бойните действия ще промени ситуацията, защото ще постави въпроса кой е вземал решенията и с какви последици.

„Рискът за нашите лидери е мирът“, заявява Тод.

Той обяснява, че подписването на мир с Русия би означавало европейските ръководители да бъдат подложени на натиск и да бъдат питани какво са направили по време на конфликта. В оценката му този политически риск е една от причините войната да бъде представяна в крайни и непримирими категории.

Интервюто е свързано с новата му книга

Разговорът с Тод е излъчен на 28 септември в рамките на осмия сезон на предаването „Гостът“ на TV5MONDE. В него той представя книгата си „Разпадът“, посветена на загубата на смисъл и на нихилизма, които според него характеризират Европа и западния свят.

Тод е известен с анализите си на демографските и политическите процеси. Настоящите му твърдения за изхода от войната са прогноза и политическа оценка, а не потвърден факт за бъдещото развитие на конфликта.

Източници: europe.tv5monde.com, glasove.com