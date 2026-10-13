Еманюел Тод: Това е последната година на войната

Френският историк, демограф и антрополог Еманюел Тод заяви, че войната в Украйна е навлязла в последната си година и че руските сили напредват. В интервю за предаването „Гостът“ на TV5MONDE той предупреди, че след края на конфликта европейските лидери ще трябва да отговарят за решенията си.
„Това е последната година на войната. Руснаците напредват“, каза Тод. По думите му най-ужасните войни все пак имат край, а тогава ще започне политическият и общественият разговор за направения избор.
Тод твърди, че европейските правителства са насърчавали украинците да продължат бойните действия „до смърт и до пълното разрушаване“ на държавата им. Той не представя тези думи като позиция на конкретно правителство, а като обща оценка за политиката на европейските лидери.
„Рискът за лидерите е мирът“
Според Тод лидерите в Германия и Великобритания могат да се чувстват защитени, докато войната продължава. Той смята, че прекратяването на бойните действия ще промени ситуацията, защото ще постави въпроса кой е вземал решенията и с какви последици.„Рискът за нашите лидери е мирът“, заявява Тод.
Той обяснява, че подписването на мир с Русия би означавало европейските ръководители да бъдат подложени на натиск и да бъдат питани какво са направили по време на конфликта. В оценката му този политически риск е една от причините войната да бъде представяна в крайни и непримирими категории.
Интервюто е свързано с новата му книга
Разговорът с Тод е излъчен на 28 септември в рамките на осмия сезон на предаването „Гостът“ на TV5MONDE. В него той представя книгата си „Разпадът“, посветена на загубата на смисъл и на нихилизма, които според него характеризират Европа и западния свят.
Тод е известен с анализите си на демографските и политическите процеси. Настоящите му твърдения за изхода от войната са прогноза и политическа оценка, а не потвърден факт за бъдещото развитие на конфликта.
Източници: europe.tv5monde.com, glasove.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа...
14:19 13.10.2026
2 българина
14:20 13.10.2026
3 Пич
14:20 13.10.2026
4 честен ционист
Коментиран от #20
14:22 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АБВ
14:29 13.10.2026
8 АБВ
14:30 13.10.2026
9 Възраждане
14:35 13.10.2026
10 АБВ
14:35 13.10.2026
11 Факт
Коментиран от #21
14:43 13.10.2026
12 Еманюел Тод е от любимците на Дачков
14:51 13.10.2026
13 Също като Дачков Еманюел Тод
14:56 13.10.2026
14 Неверно твърдение!
15:19 13.10.2026
15 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
15:24 13.10.2026
16 Дачко Яворов
15:26 13.10.2026
17 Само че
15:28 13.10.2026
18 Демократ
се считат за иzроди.
15:31 13.10.2026
19 Удри копейката с лопатЕто!
15:34 13.10.2026
20 КЪЪЪЪЪК МЯМА ДА ГИ ПОМНИ
До коментар #4 от "честен ционист":ТЕ ТВА И ИСКАТ.......ТРЯБВА ДА СЕ ГОНЯТ ДО ДУПКА ТИЯИЗРОДИ УНИЩОЖИЛИ ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ НАРОДЕЦ...
15:38 13.10.2026
21 Миме
До коментар #11 от "Факт":споко бе еврас и ти ше заминеш я у Белене , я при бай Ставри , по твой избор
15:46 13.10.2026