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Еманюел Тод: Това е последната година на войната
  Тема: Украйна

Еманюел Тод: Това е последната година на войната

13 Октомври, 2026 14:15 1 707 21

  • еманюел тод-
  • войната в украйна-
  • русия-
  • европейски лидери-
  • tv5monde

Френският историк твърди, че руските сили напредват и че европейските лидери ще трябва да отговарят за решенията си

Еманюел Тод: Това е последната година на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Френският историк, демограф и антрополог Еманюел Тод заяви, че войната в Украйна е навлязла в последната си година и че руските сили напредват. В интервю за предаването „Гостът“ на TV5MONDE той предупреди, че след края на конфликта европейските лидери ще трябва да отговарят за решенията си.

„Това е последната година на войната. Руснаците напредват“, каза Тод. По думите му най-ужасните войни все пак имат край, а тогава ще започне политическият и общественият разговор за направения избор.

Тод твърди, че европейските правителства са насърчавали украинците да продължат бойните действия „до смърт и до пълното разрушаване“ на държавата им. Той не представя тези думи като позиция на конкретно правителство, а като обща оценка за политиката на европейските лидери.

„Рискът за лидерите е мирът“

Според Тод лидерите в Германия и Великобритания могат да се чувстват защитени, докато войната продължава. Той смята, че прекратяването на бойните действия ще промени ситуацията, защото ще постави въпроса кой е вземал решенията и с какви последици.

„Рискът за нашите лидери е мирът“, заявява Тод.

Той обяснява, че подписването на мир с Русия би означавало европейските ръководители да бъдат подложени на натиск и да бъдат питани какво са направили по време на конфликта. В оценката му този политически риск е една от причините войната да бъде представяна в крайни и непримирими категории.

Интервюто е свързано с новата му книга

Разговорът с Тод е излъчен на 28 септември в рамките на осмия сезон на предаването „Гостът“ на TV5MONDE. В него той представя книгата си „Разпадът“, посветена на загубата на смисъл и на нихилизма, които според него характеризират Европа и западния свят.

Тод е известен с анализите си на демографските и политическите процеси. Настоящите му твърдения за изхода от войната са прогноза и политическа оценка, а не потвърден факт за бъдещото развитие на конфликта.

Източници: europe.tv5monde.com, glasove.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа...

    39 6 Отговор
    Почнаха да проглеждат.

    14:19 13.10.2026

  • 2 българина

    12 1 Отговор
    тук взелите решения не ги питаме, или на колесника или те знаят какво!

    14:20 13.10.2026

  • 3 Пич

    43 8 Отговор
    Видно е, че в Европа все още има светли умове, но умове, които бяха избутвани в трета глуха от престъпния фашистки режим на Урсулианците!!!

    14:20 13.10.2026

  • 4 честен ционист

    31 9 Отговор
    След година никой няма да помни вече ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС.

    Коментиран от #20

    14:22 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АБВ

    11 1 Отговор
    ЗАЩО ИЗТРИХТЕ МНЕНИЯ № 5 И 6 ? КАКВО НЕРЕДНО ИМА В ТЯХ ?

    14:29 13.10.2026

  • 8 АБВ

    12 1 Отговор
    ТОВА Е НЕДОПУСТИМА ЦЕНЗУРА !

    14:30 13.10.2026

  • 9 Възраждане

    15 5 Отговор
    Много правилно казано. Русия върви към пълен разгром и Европа ще плаща репарации

    14:35 13.10.2026

  • 10 АБВ

    19 3 Отговор
    ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ГО ИМА В "ГЛАСОВЕ" И Е ДОСТА ПО - ИНТЕРЕСНО ОТ ВЕРСИЯТА ТУК.

    14:35 13.10.2026

  • 11 Факт

    8 4 Отговор
    Не всички руски ботове са неутрализирани!

    Коментиран от #21

    14:43 13.10.2026

  • 12 Еманюел Тод е от любимците на Дачков

    13 3 Отговор
    Някога седесар и евроатлантик, близък сподвижник на Иван Костов, а днес отдаден на любовта си към Русия и критиките към Запада.

    14:51 13.10.2026

  • 13 Също като Дачков Еманюел Тод

    8 3 Отговор
    Се преориентира от критик на СССР, предсказал неговата гибел, в подръжник на наследилата го Русия.

    14:56 13.10.2026

  • 14 Неверно твърдение!

    6 6 Отговор
    Емануел Тод познава мъжко магаре под опашката. Крепостна рус ще се разпадне чак през 2028г.

    15:19 13.10.2026

  • 15 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    7 5 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че ще му търсят сметка.

    15:24 13.10.2026

  • 16 Дачко Яворов

    2 1 Отговор
    Аман от Ванги

    15:26 13.10.2026

  • 17 Само че

    2 7 Отговор
    Руснаците напредват на заден ход

    15:28 13.10.2026

  • 18 Демократ

    2 5 Отговор
    Изконна общочовешка ценност е руснаците и платените русофили да
    се считат за иzроди.

    15:31 13.10.2026

  • 19 Удри копейката с лопатЕто!

    2 3 Отговор
    На ръб!

    15:34 13.10.2026

  • 20 КЪЪЪЪЪК МЯМА ДА ГИ ПОМНИ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ТЕ ТВА И ИСКАТ.......ТРЯБВА ДА СЕ ГОНЯТ ДО ДУПКА ТИЯИЗРОДИ УНИЩОЖИЛИ ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ НАРОДЕЦ...

    15:38 13.10.2026

  • 21 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    споко бе еврас и ти ше заминеш я у Белене , я при бай Ставри , по твой избор

    15:46 13.10.2026