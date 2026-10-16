Андрей Райчев: Европа допусна груба грешка с Русия

Европейските лидери са допуснали сериозна политическа грешка в оценката си за военния капацитет на Русия и последиците от продължителната война в Украйна. Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Euronews Primetime“ по Euronews Bulgaria.
Според него европейските държави са очаквали Русия да се разпадне под натиска на санкциите и военните действия. Райчев определи тази оценка като „груба, изключително груба политическа грешка“.„Когато смяташ, че противникът е отслабнал, а той се оказва много по-силен, тази грешка няма как да не бъде платена“, заяви Андрей Райчев.
Социологът смята, че войната няма да бъде спечелена по военен път и че отлагането на преговорите влошава условията за бъдещо мирно споразумение. По думите му единственият разумен ход е договарянето на прагматичен мир, който да бъде приемлив и за двете страни.
Преговори с участието на Европа и САЩ
Райчев посочи, че прекратяването на военната помощ за Киев само по себе си няма да реши конфликта. Според него преговорният процес трябва да включва Русия и Украйна, но също Европа, Съединените щати и, доколкото е възможно, Китай.
Той призова за изграждането на нова архитектура за сигурност, която да даде гаранции на Русия, че няма да бъде нападната, както и на Украйна и европейските държави, че няма да станат обект на бъдеща агресия.„Старата система за сигурност е срината до такава степен, че вече дори не е ясно какво се заявява – ООН казва нещо, но никой не слуша“, каза Райчев.
НАТО остава основата на сигурността на България
В коментара си социологът подчерта, че националната сигурност на България се крепи преди всичко на членството в НАТО. Той посочи, че страната се нуждае и от модернизация на армията си.
Райчев заяви още, че Европа трябва да укрепи отбранителните си способности, но едновременно с това да търси дипломатически изход от войната. Според него европейските политики в областта на миграцията и зеления преход също ще бъдат подложени на преосмисляне.
„Европа е слаба, а трябва да стане силна. Европа харчи прекомерно, а трябва да спре да го прави“, заяви социологът. По думите му тези промени ще очертаят новия политически курс на континента през следващата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "🙉🙉🙉":с ХИЛЯДА ДЕКАРА голф клуб, може да е всякакъв😉
Коментиран от #6
20:45 16.10.2026
5 Пич
Какво се усукваш като мажоретка бе?!
Като си казал половината, кажи и другата половина!!!
Или Урсулианците те кефят?!
Коментиран от #29
20:45 16.10.2026
6 Гост
До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":На онзи свят няма голф клубове.
Коментиран от #21
20:47 16.10.2026
7 За пети път
Коментиран от #15
20:48 16.10.2026
8 И Киев е Руски
20:49 16.10.2026
9 уйко Урдьо
20:49 16.10.2026
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14 Да,бе
Коментиран от #26
20:52 16.10.2026
15 иван костов
До коментар #7 от "За пети път":Докато имаше половин милионна армия в ГДР, не смееха да гъкнат! Явно това е рецептата.
20:52 16.10.2026
16 преоценка
Сериозно надценена оценка, по инерция от времето на студената война и сериозно подценяване на амбициите на кандидат императора.
20:53 16.10.2026
17 Политолог
Коментиран от #32
20:54 16.10.2026
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21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Гост":Но ТУК и СЕГА има❗ И повярвай, ако ти имаше такъв клуб ТУК и СЕГА, щеше да мислиш по съвсем различен начин❗
Коментиран от #44
20:55 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Търновец
20:56 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Я пак...
Къде видя европейски лидери в европа бе, мой?
Лидери, ха!
20:57 16.10.2026
26 Обаче
До коментар #14 от "Да,бе":Е забравил и характера и мисленето на руснаците, почустват ли че са застрашени , могат и корени да ядат и пак ще спечелят , която и да е война
Коментиран от #41
21:02 16.10.2026
27 Ами
какво им каза Путин през 2007 година в Мюнхен,
те решиха да се правят на голямата работа.
21:02 16.10.2026
28 Единствената грешка
21:03 16.10.2026
29 Така де
До коментар #5 от "Пич":Аз не виждам кой натовски войник ще тръгне да мре за интересите на русофилска България.
Коментиран от #34, #39
21:03 16.10.2026
30 Цеко
21:04 16.10.2026
31 Райчев
Защо ли ?
Да опита в Московия да каже нещо срещу путлер и да усети истинската демокрация !!!
Нищо не каза за силната безаналогова армия - уж бяха три дни станаха 5 години . И какво постигна джуджи ?
1500000 убити и ранени
НАТО се разшири
Украйна има най - силната армия в Европа з
Загроби робите доживот
Това е наследството и с това ще го запомнят
Най - некадърният в цялата история на изкуствената империя . Скоро ще се разпадне
Пример - Пригожин с 250 души и 10 танка ги направи за смях
21:04 16.10.2026
32 Да но
До коментар #17 от "Политолог":САЩ пък помагат на Русия.
21:05 16.10.2026
33 С две думи
21:07 16.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 В исторически
21:14 16.10.2026
37 Дик диверсанта
21:19 16.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Аз пък
До коментар #29 от "Така де":Виждам как Украйна дава областите на Русия, не влиза в ЕС и НАТО и става безмитна зона за пране на пари
21:21 16.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Точен
;
21:47 16.10.2026
44 ЧЕЗвай бе прогресист
До коментар #21 от "🦉🦉🦉🦉":Ти нали имаш и си си повярвал 🙉
21:53 16.10.2026