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Андрей Райчев: Европа допусна груба грешка с Русия
  Тема: Известни личности

Андрей Райчев: Европа допусна груба грешка с Русия

16 Октомври, 2026 20:41 1 375 44

  • андрей райчев-
  • русия-
  • войната в украйна-
  • европа-
  • европейска сигурност

Социологът смята, че европейските лидери са надценили ефекта от санкциите и са подценили военния капацитет на Москва

Андрей Райчев: Европа допусна груба грешка с Русия - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европейските лидери са допуснали сериозна политическа грешка в оценката си за военния капацитет на Русия и последиците от продължителната война в Украйна. Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Euronews Primetime“ по Euronews Bulgaria.

Според него европейските държави са очаквали Русия да се разпадне под натиска на санкциите и военните действия. Райчев определи тази оценка като „груба, изключително груба политическа грешка“.

„Когато смяташ, че противникът е отслабнал, а той се оказва много по-силен, тази грешка няма как да не бъде платена“, заяви Андрей Райчев.

Социологът смята, че войната няма да бъде спечелена по военен път и че отлагането на преговорите влошава условията за бъдещо мирно споразумение. По думите му единственият разумен ход е договарянето на прагматичен мир, който да бъде приемлив и за двете страни.

Преговори с участието на Европа и САЩ

Райчев посочи, че прекратяването на военната помощ за Киев само по себе си няма да реши конфликта. Според него преговорният процес трябва да включва Русия и Украйна, но също Европа, Съединените щати и, доколкото е възможно, Китай.

Той призова за изграждането на нова архитектура за сигурност, която да даде гаранции на Русия, че няма да бъде нападната, както и на Украйна и европейските държави, че няма да станат обект на бъдеща агресия.

„Старата система за сигурност е срината до такава степен, че вече дори не е ясно какво се заявява – ООН казва нещо, но никой не слуша“, каза Райчев.

НАТО остава основата на сигурността на България

В коментара си социологът подчерта, че националната сигурност на България се крепи преди всичко на членството в НАТО. Той посочи, че страната се нуждае и от модернизация на армията си.

Райчев заяви още, че Европа трябва да укрепи отбранителните си способности, но едновременно с това да търси дипломатически изход от войната. Според него европейските политики в областта на миграцията и зеления преход също ще бъдат подложени на преосмисляне.

„Европа е слаба, а трябва да стане силна. Европа харчи прекомерно, а трябва да спре да го прави“, заяви социологът. По думите му тези промени ще очертаят новия политически курс на континента през следващата година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "🙉🙉🙉":

    с ХИЛЯДА ДЕКАРА голф клуб, може да е всякакъв😉

    Коментиран от #6

    20:45 16.10.2026

  • 5 Пич

    13 6 Отговор
    Райчев!!!
    Какво се усукваш като мажоретка бе?!
    Като си казал половината, кажи и другата половина!!!
    Или Урсулианците те кефят?!

    Коментиран от #29

    20:45 16.10.2026

  • 6 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    На онзи свят няма голф клубове.

    Коментиран от #21

    20:47 16.10.2026

  • 7 За пети път

    13 5 Отговор
    Тази грешка Европа я допуска за 5-ти път - тевтонските рицари, полските пАнове, Наполеон, Хитлер и сега УрДзУрлите.

    Коментиран от #15

    20:48 16.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    12 3 Отговор
    В Европа ще свикнат нема се плашите

    20:49 16.10.2026

  • 9 уйко Урдьо

    5 2 Отговор
    Боже, Божееееее...........колко мъка има по тази земя Боже.

    20:49 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да,бе

    13 5 Отговор
    Снощи гледах интервюто на Райчев в тв Европа и въпреки,че по принцип не съм му фен,даже напротив,беше приятно да чуя как размаза всички русофобски опорки на изпозагубеният свят.А водещия чак взе да заеква от некадърност.

    Коментиран от #26

    20:52 16.10.2026

  • 15 иван костов

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "За пети път":

    Докато имаше половин милионна армия в ГДР, не смееха да гъкнат! Явно това е рецептата.

    20:52 16.10.2026

  • 16 преоценка

    6 4 Отговор
    444444Европейските лидери са допуснали сериозна политическа грешка в оценката си за военния капацитет на Русия444444
    Сериозно надценена оценка, по инерция от времето на студената война и сериозно подценяване на амбициите на кандидат императора.

    20:53 16.10.2026

  • 17 Политолог

    4 11 Отговор
    Путиновият режим направи Русия зависима от Китай и Северна Корея.

    Коментиран от #32

    20:54 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Но ТУК и СЕГА има❗ И повярвай, ако ти имаше такъв клуб ТУК и СЕГА, щеше да мислиш по съвсем различен начин❗

    Коментиран от #44

    20:55 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Търновец

    3 6 Отговор
    Тива изказване е много неточно. Преди дни само журналисти от водеща Немска медия задаваха въпроси на крупен Руски предприемач който заяви че 20% лихва която той плаща към банките съсипва неговите фирми, и част от Руските фирми мигрират в Китай с други фирми наемат Китайски компании за подизпълнители - нефто и газо добив, строителство, хотели и други области не могат без Китайци. С знае ли гражданин Райчев за град Воркута примерно - едно двустайно жилище е само 8000 евра и около половината от града е напуснат. И колко още ще издържи РФ?

    20:56 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Я пак...

    6 1 Отговор
    Европейски лидери?!?
    Къде видя европейски лидери в европа бе, мой?

    Лидери, ха!

    20:57 16.10.2026

  • 26 Обаче

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    Е забравил и характера и мисленето на руснаците, почустват ли че са застрашени , могат и корени да ядат и пак ще спечелят , която и да е война

    Коментиран от #41

    21:02 16.10.2026

  • 27 Ами

    8 2 Отговор
    Грешката на колективния запад бе, че вместо да послушат
    какво им каза Путин през 2007 година в Мюнхен,
    те решиха да се правят на голямата работа.

    21:02 16.10.2026

  • 28 Единствената грешка

    5 2 Отговор
    която се допусна, че оставихме такива като теб да ни разиграват и да богатеят и най важното, че ни учите как да живеем! Благодарение на демокрацията и нашето мислене за живота!

    21:03 16.10.2026

  • 29 Така де

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Аз не виждам кой натовски войник ще тръгне да мре за интересите на русофилска България.

    Коментиран от #34, #39

    21:03 16.10.2026

  • 30 Цеко

    4 6 Отговор
    Боже пази България от "расъжденията" На този комунистически олигарх!

    21:04 16.10.2026

  • 31 Райчев

    4 8 Отговор
    Руски фен , но живее тук !!!!
    Защо ли ?
    Да опита в Московия да каже нещо срещу путлер и да усети истинската демокрация !!!
    Нищо не каза за силната безаналогова армия - уж бяха три дни станаха 5 години . И какво постигна джуджи ?
    1500000 убити и ранени
    НАТО се разшири
    Украйна има най - силната армия в Европа з
    Загроби робите доживот
    Това е наследството и с това ще го запомнят
    Най - некадърният в цялата история на изкуствената империя . Скоро ще се разпадне
    Пример - Пригожин с 250 души и 10 танка ги направи за смях

    21:04 16.10.2026

  • 32 Да но

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Политолог":

    САЩ пък помагат на Русия.

    21:05 16.10.2026

  • 33 С две думи

    2 1 Отговор
    Изззмет.

    21:07 16.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 В исторически

    3 2 Отговор
    план се е случвало няколко пъти най-силната държава да напада Русия - Франция на Наполеон и Германия на Хитлер, защото считат, че Русия е слаба и ще победят лесно, след което ще станат по-силни. Но не успяват. След което актуалният съюзник на Русия става сила номер 1 - Великобритания в случай с Наполен и САЩ в случая с Хитлер. Актуалнният съюзник на Русия е Китай. Ако Русия не бъде победена, по историческа аналогия може да се очаква в близко бъдеще Китай да стане № 1.

    21:14 16.10.2026

  • 37 Дик диверсанта

    2 3 Отговор
    Този руски трол какво ни го пробутвате.

    21:19 16.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аз пък

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Така де":

    Виждам как Украйна дава областите на Русия, не влиза в ЕС и НАТО и става безмитна зона за пране на пари

    21:21 16.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Точен

    1 0 Отговор
    Никога не съм харесвал Райчев, но в случая е прав. Даже ще добавя, че въпреки стратегическите си грешки в мисленето, западноевропейските лидери имат късмет, че Путин е хладнокръвен и умен. Ако начело на Русия бяха Медведев, Рогозин, Жириновски или друг подобен водач, от Европа щеше да остане само стъкло и пепел. Сега обаче ще страдат най-тежко украинците - до последния... Европейците само доста ще пообеднеят.
    ;

    21:47 16.10.2026

  • 44 ЧЕЗвай бе прогресист

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ти нали имаш и си си повярвал 🙉

    21:53 16.10.2026