Андрей Райчев: Европа допусна груба грешка с Русия

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Европейските лидери са допуснали сериозна политическа грешка в оценката си за военния капацитет на Русия и последиците от продължителната война в Украйна. Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Euronews Primetime“ по Euronews Bulgaria.

Според него европейските държави са очаквали Русия да се разпадне под натиска на санкциите и военните действия. Райчев определи тази оценка като „груба, изключително груба политическа грешка“.

„Когато смяташ, че противникът е отслабнал, а той се оказва много по-силен, тази грешка няма как да не бъде платена“, заяви Андрей Райчев.

Социологът смята, че войната няма да бъде спечелена по военен път и че отлагането на преговорите влошава условията за бъдещо мирно споразумение. По думите му единственият разумен ход е договарянето на прагматичен мир, който да бъде приемлив и за двете страни.

Преговори с участието на Европа и САЩ

Райчев посочи, че прекратяването на военната помощ за Киев само по себе си няма да реши конфликта. Според него преговорният процес трябва да включва Русия и Украйна, но също Европа, Съединените щати и, доколкото е възможно, Китай.

Той призова за изграждането на нова архитектура за сигурност, която да даде гаранции на Русия, че няма да бъде нападната, както и на Украйна и европейските държави, че няма да станат обект на бъдеща агресия.

НАТО остава основата на сигурността на България

„Старата система за сигурност е срината до такава степен, че вече дори не е ясно какво се заявява – ООН казва нещо, но никой не слуша“, каза Райчев.

В коментара си социологът подчерта, че националната сигурност на България се крепи преди всичко на членството в НАТО. Той посочи, че страната се нуждае и от модернизация на армията си.

Райчев заяви още, че Европа трябва да укрепи отбранителните си способности, но едновременно с това да търси дипломатически изход от войната. Според него европейските политики в областта на миграцията и зеления преход също ще бъдат подложени на преосмисляне.

„Европа е слаба, а трябва да стане силна. Европа харчи прекомерно, а трябва да спре да го прави“, заяви социологът. По думите му тези промени ще очертаят новия политически курс на континента през следващата година.