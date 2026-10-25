Делян Добрев: Добре, че ГЕРБ няма кандидат

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„Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим“. Това написа във „Фейсбук“ бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, след като станаха известни данните на социолозите за резултатите от президентските избори.

По-рано в изборния ден Добрев обяви, че за първи път от 30 години няма да гласува. В края на септември той каза пред bTV, че не харесва нито един от кандидатите за президент и затова няма да отиде до урните.

Двете позиции в ГЕРБ

Добрев беше сред застъпниците на идеята ГЕРБ да издигне собствен кандидат за държавен глава. На национално съвещание на партията в края на август той посочи Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков като имена, които според него биха могли да бъдат номинирани.

Противоположната позиция в ГЕРБ защитаваше депутатът Владислав Горанов. Той смяташе, че партията не трябва да издига кандидат, за да не се стигне до конфликти между десните формации.

С коментара си Добрев отново припомни несъгласието си с решението ГЕРБ да не участва със собствен кандидат в президентската надпревара.

Източници: novini.bg