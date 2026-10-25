Делян Добрев: Добре, че ГЕРБ няма кандидат

„Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим“. Това написа във „Фейсбук“ бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, след като станаха известни данните на социолозите за резултатите от президентските избори.
По-рано в изборния ден Добрев обяви, че за първи път от 30 години няма да гласува. В края на септември той каза пред bTV, че не харесва нито един от кандидатите за президент и затова няма да отиде до урните.
Двете позиции в ГЕРБ
Добрев беше сред застъпниците на идеята ГЕРБ да издигне собствен кандидат за държавен глава. На национално съвещание на партията в края на август той посочи Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков като имена, които според него биха могли да бъдат номинирани.
Противоположната позиция в ГЕРБ защитаваше депутатът Владислав Горанов. Той смяташе, че партията не трябва да издига кандидат, за да не се стигне до конфликти между десните формации.
С коментара си Добрев отново припомни несъгласието си с решението ГЕРБ да не участва със собствен кандидат в президентската надпревара.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
22:18 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе герб ако участваха щяха да спечелят
Коментиран от #11
22:26 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Прав е
22:31 25.10.2026
7 опг гроб-дпс
22:34 25.10.2026
8 Просто човек
22:35 25.10.2026
9 Защо
22:37 25.10.2026
10 Няма опасност
22:39 25.10.2026
11 Оооо
До коментар #4 от "Абе герб ако участваха щяха да спечелят":Ами тя, активността е ниска точно защото ГЕРБ не участват!
22:43 25.10.2026
12 АКО ГЕРБ ИМАХА КАНДИДАТ И
22:47 25.10.2026
13 ДА БЕ!!!
22:51 25.10.2026