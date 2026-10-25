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Делян Добрев: Добре, че ГЕРБ няма кандидат
  Тема: Избори

Делян Добрев: Добре, че ГЕРБ няма кандидат

25 Октомври, 2026 22:15 826 13

  • делян добрев-
  • герб-
  • президентски избори-
  • владислав горанов-
  • българия

Бившият депутат коментира данните от президентските избори и припомни позицията си, че за първи път от 30 години няма да гласува

Делян Добрев: Добре, че ГЕРБ няма кандидат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим“. Това написа във „Фейсбук“ бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, след като станаха известни данните на социолозите за резултатите от президентските избори.

По-рано в изборния ден Добрев обяви, че за първи път от 30 години няма да гласува. В края на септември той каза пред bTV, че не харесва нито един от кандидатите за президент и затова няма да отиде до урните.

Двете позиции в ГЕРБ

Добрев беше сред застъпниците на идеята ГЕРБ да издигне собствен кандидат за държавен глава. На национално съвещание на партията в края на август той посочи Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков като имена, които според него биха могли да бъдат номинирани.

Противоположната позиция в ГЕРБ защитаваше депутатът Владислав Горанов. Той смяташе, че партията не трябва да издига кандидат, за да не се стигне до конфликти между десните формации.

С коментара си Добрев отново припомни несъгласието си с решението ГЕРБ да не участва със собствен кандидат в президентската надпревара.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    16 2 Отговор
    Дельо Фактурата, не се притеснявай, нямаше да спечелите! Лягай и спи спокойно!🤣

    22:18 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе герб ако участваха щяха да спечелят

    4 6 Отговор
    Над 51% при такава активност

    Коментиран от #11

    22:26 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Прав е

    3 5 Отговор
    Герб щяха да спечелят на първи тур ако бяха издигнали кандидат. За Йотова и Гюров са гласували под 400 000 човека.

    22:31 25.10.2026

  • 7 опг гроб-дпс

    3 1 Отговор
    всички сте кандидати за Ставри

    22:34 25.10.2026

  • 8 Просто човек

    3 2 Отговор
    Фактура 💩💩💩

    22:35 25.10.2026

  • 9 Защо

    2 2 Отговор
    Бойко никога не е искал президент.Голяма грешка.

    22:37 25.10.2026

  • 10 Няма опасност

    3 3 Отговор
    Гроб да спечелите нещо оттук нататък. Време е да копаете дъното. Копайте дълбоко че друго не ви остана!

    22:39 25.10.2026

  • 11 Оооо

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Абе герб ако участваха щяха да спечелят":

    Ами тя, активността е ниска точно защото ГЕРБ не участват!

    22:43 25.10.2026

  • 12 АКО ГЕРБ ИМАХА КАНДИДАТ И

    1 0 Отговор
    МАДУРО ОТ БАНКЯ РЕМОНТИРА КОМПЮТРИТЕ 100% ЩЯХА ДА СПЕЧЕЛАТ

    22:47 25.10.2026

  • 13 ДА БЕ!!!

    0 0 Отговор
    Май не си изтрезнял от събота вечер!!!

    22:51 25.10.2026